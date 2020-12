Toto Wolff: «Das ist wichtig für Valtteri Bottas»

Mit der Tagesbestzeit am Trainingsfreitag erwischte Valtteri Bottas einen guten Start ins GP-Wochenende in Abu Dhabi. Ein Erfolgserlebnis vor der Winterpause ist wichtig für den Finnen, ist sich Toto Wolff sicher.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff durfte sich am Trainingsfreitag über die Tagesbestzeit von Valtteri Bottas freuen, Rückkehrer Lewis Hamilton beendete den ersten Tag des letzten Rennwochenendes des Jahres als Zweitschnellster. Doch beide Sternfahrer bekundeten in den insgesamt drei Trainingsstunden Probleme.

Keiner der beiden Sternfahrer schaffte es, in der zweiten Session eine repräsentative Runde auf der weichen Mischung zu drehen. «Derzeit ist der Medium-Reifen für mich die bessere Wahl, aber das dürfte eigentlich nicht der Fall sein», erklärte Bottas nach getaner Arbeit.

Wolff erklärte bei Sky Sports F1 mit Blick auf den Finnen: «Ich denke, es ist wichtig für ihn, dass er mit Rückenwind in die Winterpause gehen kann.» Zumal Bottas im jüngsten Rennen neben Mercedes-Junior George Russell nicht die beste Figur gemacht hat. Darauf angesprochen betonte der 48-Jährige: «In diesem Team geht es nicht um einen Einzelnen, jeder muss ein Teamplayer sein. Lewis ist ein fantastischer Teamplayer, George auch und ich bin mir sicher, dass auch George ein toller Teamplayer sein wird.

Über Hamilton, der nach seiner Covid-19-Zwangspause zurückkehrte, sagte der Wiener: «Wie es ihm geht, fragt ihr am besten gleich Lewis selbst, aber aus meiner Sicht sieht er sehr fit aus. Er ist in guter Form und es scheint, als wäre es nie passiert. Aber ich schätze, dass er eine schwierige Woche hinter sich hat, in der er gemerkt hat, wie sehr er das Fahren vermisst.»

2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856

1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit