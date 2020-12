Mick Schumacher: «War nicht übermässig nervös»

Die Vorfreude auf den heutigen FP1-Einsatz war bei Mick Schumacher gross, den Schlaf raubte ihm die erste offizielle Ausfahrt im Rahmen eines Rennwochenendes aber nicht, wie er hinterher erzählte.

Nachdem der geplante FP1-Einsatz auf dem Nürburgring ins Wasser gefallen war, weil die Session wegen des schlechten Wetters abgesagt werden musste, durfte Mick Schumacher beim Auftakt zum letzten Rennwochenende der Königsklasse in Abu Dhabi mit den aktuellen Stammfahrern auf die Piste. Der junge Schumacher drehte 23 Runden und erklärte nach den 90 Trainingsminuten: «Das Auto ist natürlich ein ganzes Stück schneller als in der Formel 2.»

An das Lenkrad des Haas-Renners von Kevin Magnussen musste er sich nicht erst gewöhnen, denn dieses kannte er aus seinen letztjährigen Testeinsätzen. «Deshalb brauchte ich da keine Zeit, um mich zurecht zu finden», winkte er auf die entsprechende Frage ab. Auch die Aufregung hielt sich in Grenzen, wie Mick beteuerte.

«Der Unterschied zwischen dem Einsatz im ersten Training und den zuvor geleisteten Testeinsätzen ist nicht so gross, deshalb wusste ich genau, was mich erwartet. Ich denke, das war auch der Grund, warum die Aufregung nicht so gross war, ich war nicht übermässig nervös. Das war positiv für mich, denn so konnte ich mich gut auf meine Arbeit konzentrieren», erklärte der 21-jährige Sohn der GP-Legende Michael Schumacher.

Mick verriet auch, welches Frühstück er vor dem Training zu sich nahm: «Ich habe ganz normal geschlafen und mich auf den heutigen Tag und das erste offizielle Rausfahren natürlich gefreut. Und ich habe ein recht englisches Frühstück gegessen, mit Bohnen und einem Omelett, es war sehr lecker.»

2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856

1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit