Quali-Duell: George Russell besser als Max Verstappen

Max Verstappen (ganz links) und George Russell (Zweiter von rechts) haben am meisten überzeugt

​Wer ist der schnellere Mann auf eine Runde? Die Antwort gibt in der Regel das Team-interne Duell in den Abschlusstrainings. Wir haben uns einige Abstände angeschaut und sind zu verblüffenden Resultaten gekommen.

Red Bull Racing tritt in der Formel-1-WM 2021 mit dem Fahrerduo Max Verstappen und Sergio Pérez an. Der Thai-Brite Alexander Albon muss sich unter Anderem deshalb mit der Rolle des Reservisten anfreunden, weil sein Abstand zu Verstappen in den Qualifyings einfach zu grosse war. Verstappen erreichte 2020 im Qualifikationsschnitt eine Platzierung von 3,12, Albon hingegen nur eine 7,18; der Thai-Brite lag durchschnittlich um 0,546 sec hinter dem Niederländer.

Das hat uns zur Frage geführt: Wie sieht es eigentlich in den anderen Teams aus? Welche durchschnittliche Platzierung haben die Piloten erreicht und wie gross sind die Abstände zwischen jenen Piloten, die bei den meisten Rennen gegeneinander angetreten sind? Hier die Zahlen.

Abschlusstrainings 2020: Fahrer und Zahlen

Mercedes

Lewis Hamilton – Valtteri Bottas

Quali-Duell 11:5

Pole-Positions 10:5

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Hamilton 1,69 – Bottas 2,29

Abstand im Schnitt: Hamilton 0,127 sec vor Bottas



Red Bull Racing

Max Verstappen – Alex Albon

Quali-Duell 17:0

Pole-Positions 1:0

Bester Startplatz Albon: 4.

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Verstappen 3,12 – Albon 7,19

Abstand im Schnitt: Verstappen 0,546 sec vor Albon



McLaren

Carlos Sainz – Lando Norris

Quali-Duell 8:9

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Sainz 8,29 – Norris 8,25

Abstand im Schnitt: auf Augenhöhe

Beste Startplätze: Sainz 3., Norris 4.



Racing Point

Sergio Pérez – Lance Stroll

Quali-Duell 10:4

Pole-Positions 0:1

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Pérez 7,07 – Stroll 8,64

Abstand im Schnitt: Stroll 0,049 sec vor Pérez

Beste Startplätze: Pérez 3.



Renault

Daniel Ricciardo – Esteban Ocon

Quali-Duell 15:2

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Ricciardo 7,71 – Ocon 9,95

Abstand im Schnitt: Ricciardo 0,128 sec vor Ocon

Beste Startplätze: Ricciardo 4., Ocon 5.



Ferrari

Sebastian Vettel – Charles Leclerc

Quali-Duell 4:13

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Vettel 12,24 – Leclerc 8,28

Abstand im Schnitt: Leclerc 0,360 sec vor Vettel

Beste Startplätze: Vettel 5., Leclerc 4.



AlphaTauri

Pierre Gasly – Daniil Kvyat

Quali-Duell 13:4

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Gasly 10,11 – Kvyat 12,12

Abstand im Schnitt: Gasly 0,406 sec vor Kvyat

Beste Startplätze: Gasly 4., Kvyat 6.



Alfa Romeo

Kimi Räikkönen – Antonio Giovinazzi

Quali-Duell 8:9

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Räikkönen 16,66 – Giovinazzi 16,89

Abstand im Schnitt: Räikkönen 0,183 sec vor Giovinazzi

Beste Startplätze: Räikkönen 10., Giovinazzi 11.



Haas

Romain Grosjean – Kevin Magnussen

Quali-Duell 7:8

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Grosjean 16,66 – Magnussen 16,60

Abstand im Schnitt: Grosjean 0,078 sec hinter Magnussen

Beste Startplätze: Grosjean 14., Magnussen 15.



Williams

George Russell – Nicholas Latifi

Quali-Duell 16:0

Durchschnittliche Quali-Platzierung: Russell 15,75 – Latifi 18,53

Abstand im Schnitt: Russell 0,672 vor Latifi

Beste Startplätze: Russell 12., Latifi 17.



Fazit: George Russell hat seinen Stallgefährten noch weiter hinter sich gelassen als Max Verstappen.