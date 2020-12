Bestes Rennen 2020: Showdown in Istanbul

Die Formel-1-Fans haben sich entschieden und mit einer deutlichen Mehrheit den Türkei-GP zum Rennen der Saison 2020 gewählt. In diesem sicherte Sich Lewis Hamilton mit einer starken Performance seine siebte WM-Krone.

Die schwierigen Wetter- und Streckenbedingungen machten den Türkei-GP zu einem der unterhaltsamsten Formel-1-WM-Läufe der letzten Jahre. Nachdem sich am Samstag Lance Stroll seine erste Pole-Position gesichert hatte, gab es schon vor dem Rennstart die ersten Abflüge. Das schlechte Wetter liess sowohl Antonio Giovinazzi als auch George Russell bereits vor dem Löschen der Startlichter von der Strecke geraten.

Sie blieben nicht die Einzigen, die mit den Verhältnissen zu kämpfen hatten, Max Verstappen drehte sich etwa beim Versuch, an Sergio Pérez vorbeizuziehen, und auch Valtteri Bottas zeigte gleich mehrere Pirouetten. Einen kostspieligen Dreher legte auch Verstappens Red Bull Racing-Teamkollege Alex Albon hin.

Am Ende durfte sich Lewis Hamilton über den Sieg und damit auch über seinen siebten WM-Titel freuen, obwohl er im Qualifying nicht über den sechsten Platz hinausgekommen war. Sergio Pérez und Sebastian Vettel komplettierten das Podest, nachdem sich Charles Leclerc beim Angriff auf Sergio Pérez verbremst hatte und hinter seinen Ferrari-Teamkollegen gefallen war. Der GP war von der ersten bis zur letzten Runde sehr unterhaltsam.

Kein Wunder, dass die Formel-1-Fans das Rennen auf dem Istanbul Park Circuit zum Grand Prix des Jahres gewählt haben. In der Online-Wahl sprachen sich 33 Prozent der Teilnehmer für den 14.. WM-Lauf des Jahres aus. Mit 25 Prozent belegt der Italien-GP in Monza den zweiten Platz in der Liste vor dem aufregenden Sakhir-GP (18 Prozent), dem Österreich-GP (5 Prozent) und dem Rennen in Mugello (4 Prozent).

WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0

Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0