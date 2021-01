Cyril Abiteboul zu Ricciardo: «Er hat etwas bewirkt»

Mit Daniel Ricciardo durfte das Renault-Werksteam vor dem Wechsel zu Alpine F1 die langersehnten Podestplätze feiern. Zum Abschied gab es von Teamchef Cyril Abiteboul nette Worte und eine Warnung für den Australier.

Bloss zwei Jahre stand Daniel Ricciardo in Diensten des Rennstalls aus Enstone, mit dem er eine schwierige erste Saison erlebte. Der Australier beendete nur acht der 21 WM-Läufe von 2019 in den Punkten und musste sich mit dem neunten Platz in der Gesamtwertung abgeben. Erst 2020 kam der langersehnte Aufschwung.

Ricciardo schaffte es in der durch die Corona-Pandemie verkürzten und verdichteten Saison 2020 nur drei von 17 Mal nicht in die Punkte, zwei Rennen – den GP auf dem Nürburgring und den WM-Lauf in Imola – beendete er als Dritter auf dem Podest. Am Ende belegte der fröhliche Lockenkopf, der in diesem Jahr für McLaren um WM-Punkte kämpfen wird, den fünften WM-Rang.

Teamchef Cyril Abiteboul lobte den 31-Jährigen aus Perth zum Abschied. Er erklärte noch vor dem Saisonende: «Nun, er hat uns eine Menge gebracht. Was er als Fahrer geleistet hat, ist bemerkenswert, ich denke, die Entwicklung des Teams lässt sich nicht bestreiten. Und das ist vor allem ein Verdienst von Daniel, der das Team angeführt hat und seinem Team von Mechanikern und Ingenieuren, die auf der Strecke einen super Job gemacht haben.»

«Wir wissen natürlich, welch grossartiger Botschafter und Team-Leader er auch abseits der Strecke ist. Er hat eindeutig seinen Beitrag zu den den Veränderungen geleistet, die wir 2019 vorgenommen haben, als wir insgesamt eine enttäuschende Saison erlebt haben. Wir sind heute ganz woanders als noch vor zweieinhalb Jahren, als wir beschlossen, diese Partnerschaft einzugehen. In dieser Hinsicht hat uns seine Verpflichtung natürlich etwas gebracht», betonte der Ingenieur, der Ricciardo als Gegner herausfordern will.

«Die Ironie an der ganzen Sache ist, dass ich glaube, dass wir jetzt ein viel stärkeres Team sind, gegen das er nächste Saison fahren muss», erklärte Abiteboul kämpferisch. «Er wird uns natürlich fehlen, aber wir sind auch froh, ihn in einem grossartigen Team zu sehen und wir freuen uns auf einen spannenden Kampf gegen McLaren und Daniel in der Zukunft.»