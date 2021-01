China-GP: Organisatoren wollen neuen WM-Termin

Die GP-Organisatoren in Schanghai wünschen sich einen neuen Renntermin

Wie erwartet wünschen auch die Grand-Prix-Verantwortlichen des dritten Saisonlaufs 2021 in Schanghai eine Verschiebung in die zweite Jahreshälfte, wie der Veranstalter bestätigt hat.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht durchgestanden und deshalb wird auch immer klarer, dass der Rekord-WM-Kalender, den sich die Formel-1-Verantwortlichen für 2021 vorgenommen haben, verändert werden muss. So wird der Saisonauftakt nicht in Australien sondern in Bahrain über die Bühne gehen, die GP-Organisatoren in Melbourne bemühen sich um einen Termin im November.

Auch die GP-Verantwortlichen in China, wo der dritte Saisonlauf des Jahres eigentlich für den 11. April geplant ist, wollen einen neuen Termin in der zweiten Saisonhälfte, wie sie in einer lokalen Medienrunde laut «Autosport» bestätigt haben.

Yibin Yang, CEO von Veranstalter Juss Event, erklärte: «Wir stehen fast jede Woche über Videotelefonie mit den Formel-1-Verantwortlichen in Kontakt. Und obwohl der Kalender wie geplant zusammengestellt wurde, denke ich, dass es sehr unsicher ist, ob das Rennen in der ersten Jahreshälfte stattfinden wird. Wir wollen lieber einen Termin in der zweiten Jahreshälfte und haben auch formell den Antrag dazu gestellt.»

Dabei geht es auch um die Pläne der Regierung, denn wenn alle internationalen Veranstaltungen, die normalerweise in Schanghai abgehalten werden, erst in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen, dann fehlen die entsprechenden Ressourcen, um alle Events durchzuführen. Ausserdem stünden die verschiedenen Veranstaltungen dann noch mehr in Konkurrenz zueinander.

Auch im WM-Kalender der Formel 1 könnte es im zweiten Teil der Saison eng werden. Als Ersatz-Gaststätten für die Renntermine in der ersten Saisonhälfte stehen zwei Pisten ganz oben auf der Wunschliste, die bereits 2020 für gestrichene WM-Läufe eingesprungen sind: Portimão und Imola.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

2.–4. März: Wintertests in Barcelona, Spanien

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

Alternative

12.–14. März: Wintertests in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Portimão, Portugal

25. April: Imola, Italien

21. November: Melbourne, Australien

Weiteres geplantes Programm der FIA

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi