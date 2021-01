Nelson Piquet: Corona, zwei Tage im Krankenhaus 15.01.2021 - 13:42 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Nelson Piquet

​Der dreifache Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet musste sich in Brasilia in Krankenhauspflege begeben, nachdem er an Covid-19 erkrankt war. Inzwischen durfte der 68-Jährige wieder nach Hause.