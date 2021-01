Pierre Gasly, AlphaTauri: Das ist der nächste Schritt

​Pierre Gasly hat mit AlphaTauri 2020 sensationell den Grand Prix von Italien gewonnen und WM-Rang 10 erkämpft. Der Franzose sagt, wie der nächste Schritt für die Scuderia aus Faenza aussehen muss.

Es hat nicht viel gefehlt, und die bestplatzierte Scuderia in der Formel-1-WM 2020 hätte nicht Ferrari geheissen, sondern AlphaTauri. Die Ränge 3 und 4 für Sebastian Vettel und Charles Leclerc im Chaos-GP der Türkei bedeuteten auf einen Schlag 27 Punkte für Ferrari, danach jedoch gab es an den letzten drei GP-Wochenenden auf der arabischen Halbinsel nur noch einen Punkt. In den gleichen drei Rennen (Bahrain, Sakhir, Ab Dhabi) punktet AlphaTauri regelmässig – Pierre Gasly Sechster in Bahrain, Daniil Kvyat Siebter in Sakhir, Gasly Achter beim Finale auf dem Yas Marina Circuit. Aber gegen Ferrari reichte das nicht ganz. Am Ende wurde Ferrari Sechster in der Konstrukteurs-Meisterschaft, mit 131 Punkten, AlphaTauri Siebter mit 107. Die 27 Punkte von Istanbul hatten den Unterschied gemacht.

Dennoch war es ein erfreuliches Jahr für das weniger grosse Red Bull-Team: Nur in zwei Rennen (Ungarn und Türkei) blieb AlphaTauri ohne Punkte, in Monza nutzte der bärenstark fahrende Pierre Gasly die Gunst der Stunde und gewann seinen ersten Formel-1-Lauf. Erstmals in einer Grand-Prix-Saison holte der Rennstall aus Faenza mehr als 100 Punkte, und dies, obschon die WM 2020 wegen der Corona-Pandemie aus nur 17 Rennen bestand.

Der WM-Zehnte Gasly sagte nach Abschluss der Saison 2020: «Das war unser bestes Jahr in der Formel 1. Die Leistungsdichte ist enorm hoch. Mit mehr als 100 Punkten wärst du vor ein paar Jahren noch locker WM-Vierter oder –Fünfter geworden. Unser nächster Schritt muss darin bestehen, dass wir in der Konstrukteurs-Meisterschaft vorrücken. 2021 wollen wir uns im Mittelfeld behaupten und weiter vorne mitmischen. Das muss unser Ziel sein, und ich bin davon überzeugt, das wir das schaffen können.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertests: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi