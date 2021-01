Mick Schumacher: «Ich werde perfekt vorbereitet sein»

​Erstmals seit 2012 und Michael Schumacher im Mercedes wird wieder ein Schumacher am Formel-1-Start stehen. Formel-2-Champion Mick Schumacher (Haas): «Ich werde perfekt vorbereitet sein.»

Eigentlich hätte die Formel-1-WM 2021 traditionsgemäss im Albert-Park von Melbourne losgehen sollen, am 21. März. Aber der Australien-GP ist auf 21. November verschoben worden – die Vorschriften der australischen Gesundheitsbehörden im Kampf gegen Corona liessen keine andere Lösung zu.

Nun ist der Saisonstart für 28. März auf dem Bahrain International Circuit geplant, und Formel-2-Meister Mick Schumacher kann dem durchaus Gutes abgewinnen. «Ich hätte mich natürlich sehr auf einen Saisonauftakt in Australien gefreut, aber auf diese Weise bleibt etwas mehr Zeit für die Vorbereitung.»

In Bahrain gab vor elf Jahren sein Vater Michael Schumacher das Formel-1-Comeback, als ihn Mercedes-Benz zu einem neuen GP-Abenteuer überreden konnte. Schumi fuhr von 2010 bis 2012 in Silber, konnte aber nicht mehr an die gewaltigen Erfolge mit Ferrari anknüpfen – nur ein Podestplatz in drei Jahren (2012 in Valencia).

Mick Schumacher, der für den US-amerikanischen Haas-Rennstall an den Start gehen wird, ist davon überzeugt: «Ich werde perfekt vorbereitet in die Saison starten. Auf mein Programm hat die Verschiebung des Saisonauftakts keine Auswirkung», so der 21jährige Mick gegenüber dpa. «In der jetzigen Phase geht es um Grundlagen-Aufbau für die Saison, daran ändert das geänderte WM-Programm nichts, und zudem ist das sowieso für alle das Gleiche.»

Gemäss Schumacher stehen derzeit im Vordergrund: Ausdauer, vor allem auf dem Hometrainer, dazu Kraft-Training, vorwiegend für den stark beanspruchten Nackenbereich, ferner Konzentrations- und Koordinations-Übungen.



Normalerweise würde in dieser Phase des Jahres ein Pilot viel Zeit beim Team verbringen. Vor dem Hintergrund der Reisebeschränkungen im Kampf gegen Corona ist dies für die Haas-Rennwagenwerke in Banbury (England) und Kannapolis (USA) natürlich undenkbar. Mick Schumacher: «Ich kommuniziere dennoch viel mit dem Team – per Videokonferenz.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertests: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi