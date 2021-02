Romain Grosjean: IndyCar mit Dale Coyne Racing?

​Am 3. Februar will der Genfer Romain Grosjean bekanntgeben, wie seine Rennsaison 2021 aussehen soll. Vieles deutet auf ein Engagement mit Dale Coyne Racing im IndyCar-Sport hin.

Romain Grosjean weiss: Seine Formel-1-Karriere ist in aller Wahrscheinlichkeit abgeschlossen, aber Rennen will der 34jährige Genfer weiterhin fahren. Gegenüber der Tageszeitung Ouest France hatte er gesagt: «Ich mache mir da keine Illusionen – meine Formel-1-Karriere ist vorbei. Und ich werde kein Comeback erzwingen. Die guten Plätze sind ohnehin besetzt. Ich bleibe der Königsklasse über meine Rolle in der Fahrervereinigung GPDA verbunden. Diese Arbeit liegt mir am Herzen.»

«Ich will wieder Rennen fahren. Ich sehe mir seit längerem IndyCar-Rennen an. Ich finde das eine interessante Meisterschaft mit sehr guten Piloten.»

«Natürlich interessiert mich auch der Langstreckensport. In diesem Jahr stehen wir zwischen zwei Reglements, immerhin hat Toyota schon mal ein neues Auto präsentiert, das ist sehr hübsch. Aber mehr Hersteller werden 2023 kommen, eine vielversprechende Entwicklung.»

«Ich würde gerne Rennen an der Seite anderer Fahrer bestreiten. In der Formel 1 bist du Einzelkämpfer, auf der Langstrecke ist das viel eher eine Mannschaftsleistung. Dabei reizen mich die Prototypen mehr als GT-Fahrzeuge – immerhin will ich um den Gesamtsieg mitreden können.»



Am 3. Februar will der WM-Siebte von 2013 verkünden, wie sein Rennprogramm 2021 aussehen soll. Vieles deutete darauf hin, dass der 179fache GP-Teilnehmer in der kommenden Saison IndyCar-Rennen fährt.



Der US-Amerikaner Dale Coyne gründete seinen IndyCar-Rennstall 1984 und fuhr zuerst jahrelang selber in der CART-Serie (Championship Auto Racing Teams, Vorläufer der heutigen IndyCar-Serie).



Heute setzt Coyne Fahrzeuge ein als «Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan», mit den Teilhabern Jimmy Vasser (selber IndyCar-Sieger) und James Sullivan. Für die Saison 2021 hat Coyne den Briten Ed Jones als Teilnehmer an der IndyCar-Serie gemeldet, zwei weitere Cockpits sind noch unbesetzt. Für diese zwei Fahrzeuge ist Coyne am 29. Januar eine Zusammenarbeit mit Rick Ware Racing eingegangen. Eines soll über die ganze Saison eingesetzt werden, das andere als drittes Auto beim Indy 500.



Dale Coyne hat nicht verheimlicht, dass er Grosjean gerne in ein zweites Auto setzen würde. Der 66-Jährige sagt: «Romain ist ein toller Rennfahrer, wir würden nur zu gerne mit ihm arbeiten. Ich hoffe, wir finden eine Einigung, dann könnte Grosjean schon bald für uns testen.»