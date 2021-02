Brasilien: Rio-Seifenblase geplatzt, São Paulo unklar

​Der Bürgermeister der Stadt Rio de Janeiro hat die Seifenblase platzen lassen, wonach der Formel-1-GP in diese Stadt zurückkehrt. Ob der Brasilien-GP 2021 in São Paulo stattfinden kann, bleibt ungewiss.

Mitte Dezember 2020 wurde bekannt: Bis 2025 soll die Formel 1 für den brasilianischen WM-Lauf im «Autódromo José Carlos Pace» von Interlagos bleiben. Eigentlich wollte der frühere Formel-1-CEO Chase Carey den einzigen Grand Prix in Südamerika künftig in Rio austragen lassen. Der Sinneswandel hat damit zu tun, dass die Rennanlage von São Paulo bereit ist, in Rio hingegen Bauarbeiten noch nicht einmal begonnen hatten.

Zur Erinnerung: Geplant war eine Strecke auf dem Gelände der früheren Militärbasis Deodoro in Rio. Die Wahl dieses Ortes war merkwürdig: Keine Infrastruktur, hohe Kriminalität, die Traumstände wie Ipanema 45 Minuten entfernt. Für den Bau der Strecke hätten Tausende von Bäumen des Waldes Camboata gefällt werden müssen, was von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton angeprangert wurde. «Wir brauchen keine neue Rennstrecke, und schon gar keine, für die Bäume gefällt werden müssen.»

Damit sprach Eduardo Paes aus dem Herzen, von 2009 bis 2016 schon einmal Bürgermeister von Rio, am 29. November 2020 in einer Stichwahl gegen Marcelo Crivella erneut gewählt. Paes ist der Ansicht, man müsse darüber nachdenken, mehr Grünflächen zu schaffen, nicht darüber, Wälder zu zerstören. Das Wirtschafts-Forschungsinstitut IPEA ist aus dem Rathaus angewiesen worden, eine Machbarkeitsprüfung zum Bau einer Rennstrecke abzubrechen.

Während klar ist, dass ein Grand Prix mittelfristig nur in São Paulo stattfinden kann, so bedeutet dies noch lange nicht, dass es 2021 tatsächlich einen Grossen Preis von Brasilien geben wird. Der Traditions-GP ist geplant für 7. November, aber die Lage in Sachen Corona ist dramatisch.



Jüngste Bilder aus Brasilien zeigen Menschen an den Stränden, die sich verhalten, als existiere keine Pandemie. Und dies in Zeiten mit erneut stark ansteigenden Fallzahlen. Nur in den USA und in Indien ist die Corona-Lage noch fürchterlicher als in Brasilien: Bei mehr als 9,2 Millionen Menschen ist der Virus nachgewiesen worden (USA 26,7 Millionen, Indien 10,7 Millionen), die Dunkelziffer dürfte erheblich höher sein, weil in Brasilien kaum getestet wird. Ende Januar kamen fast 60.000 neue Fälle pro Tag hinzu. Fast 225.000 Menschen sind an oder mit Corona verstorben, zuletzt starben pro Tag mehr als 1000 Menschen. Niemand kann heute sagen, wie sich die Corona-Situation in zehn Monaten präsentieren wird.



Richter Emílio Migliano Neto hat zudem moniert, dass es für die Ausschreibung des Brasilien-GP keine Ausschreibung gab, er will Details des Abkommens zwischen der Präfektur von São Paulo und der Firma «MC Brasil Motorsport» erfahren. So lange er keine Einsicht in diese Verträge erhalte, liess er wissen, sehe er das Abkommen zur weiteren Austragung des Grand Prix als nicht rechtsgültig an.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi