Mercedes von Lewis Hamilton: Enthüllung am 2. März

​Der 2021er Mercedes-Benz von Weltmeister Lewis Hamilton und von Valtteri Bottas wird am 2. März im Internet enthüllt. Der Wagen erhält die Bezeichnung Mercedes-AMG F1 W12 E Performance.

Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz bestätigt am 2. Februar: Der neue Rennwagen des Engländers Lewis Hamilton und des Finnen Valtteri Bottas wird am 2. März enthüllt – so spät wie bislang kein anderes GP-Fahrzeug. McLaren zeigt das Modell MCL35M am 15. Februar, drei Tage später soll AlphaTauri nachziehen, Alfa Romeo Racing wird sich am 22. Februar präsentieren.

Mercedes erklärt zur digitalen Präsentation vom 2. März: «Der Name unseres 2021er Fahrzeugs wird Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lauten. 'E Performance' ist die neue Technologiebezeichnung, die in den Produktnamen und Plaketten aller zukünftigen Mercedes-AMG Hybridfahrzeuge Verwendung finden wird. Der W12 ist unser erstes Formel 1-Auto, das den Begriff 'E Performance' im Namen trägt.»



Der Renner von Hamilton und Bottas wird erneut schwarz sein.



Zehn Tage nach der Mercedes-Präsentation beginnen in Bahrain die dreitägigen Formel-1-Wintertests, der Saisonauftakt ist für 28. März geplant, ebenfalls auf dem Bahrain International Circuit.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

02. März: Mercedes (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi