Fernando Alonso: 78 Runden beim letzten Test-Einsatz

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso durfte die letzte Bahrain-Testsession für die Franzosen bestreiten. Der zweifache Weltmeister gehörte nach 78 Runden auf dem Wüstenkurs zu den schnellsten Zehn.

Gemeinsam kamen die Alpine-F1-Teamkollegen Esteban Ocon und Fernando Alonso am letzten der drei Testtage auf dem Bahrain International Circuit auf 139 Runden. Damit war das Ziel von mindestens 130 Umläufen pro Testtag, das sich die Mannschaft von Marcin Budkowski und Davide Brivio vorgenommen hatte, auch am dritten Testtag erreicht.

Ocon machte den Anfang und schaffte auf den C3-Reifen eine Rundenzeit über 1:31,310 min. Alonso blieb mit 1:30,318 min deutlich schneller, der 32-fache GP-Sieger hatte dabei die C4-Reifen aufgeschnallt. Das Programm sah Fahrten mit viel und wenig Sprit an Bord vor, dabei feilte die Mannschaft aus Enstone an der Fahrzeug-Balance und probierte verschiedene Abstimmungen aus.

Operationsleiter Marcin Budkowski fasste nach getaner Arbeit zufrieden zusammen: «Das war ein ganz anständiger Test für uns. Wir haben ein intensives Programm durchgearbeitet, denn wir haben versucht, sechs Testtage in drei Tage zu quetschen und wir kamen ohne grössere Probleme durch. Wir haben uns vor allem auf die Aerodynamik-Tests konzentriert, speziell in jenen Bereichen, die von den Regeländerungen betroffen wurden. Auch das Erkunden der unterschiedlichen Abstimmungen gehörte dazu, genauso wie das Bestreben, die Fahrer ans Auto zu gewöhnen.»

«Das Team hat einen super Job gemacht», lobte der 43-Jährige aus Polen. «Und zwar an der Strecke genauso wie in den Werken. Wir haben unser Ziel erreicht, jeden Tag mindestens 130 Runden zu schaffen, und wir konnten im Verlauf der drei Tage ein paar anständige Fortschritte bei der Performance machen», fügte er an.

Eine Aussage zum Kräfteverhältnis wagt Budkowski noch nicht. «Jeder Rennstall verfolgt sein eigenes Testprogramm, deshalb werden wir nicht wissen, wer die Nase vorn hat, bis wir in zwei Wochen das erste Rennwochenende erleben. Wir konzentrieren uns derzeit ganz auf uns selbst und fühlen uns gut vorbereitet für den Saisonstart», stellte er klar.

Bahrain-Wintertest, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64) C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3

Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp

Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2