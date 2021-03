Bahrain-GP im Fernsehen: Mick Schumacher im Fokus

​Nur 16 Wochen nach dem Sakhir-GP von 2020 wird erneut auf dem Bahrain International Circuit gefahren – als Saisonstart 2021 beim Grossen Preis von Bahrain. Wir zeigen die wichtigsten Sendetermine.

Die Formel-1-WM 2020 endete im Mittleren Osten, mit dem Grand Prix von Abu Dhabi, und sie beginnt 2021 auch im Mittleren Osten, mit dem Grossen Preis von Bahrain. Zum dritten Mal startet eine Formel-1-Saison in Bahrain (nach 2006 und 2010). Es handelt sich um den 17. Grossen Preis des Königreichs, aber den 18. WM-Lauf auf dem Bahrain International Circuit, denn 2020 fand dort auch ein Sakhir-GP statt, auf dem äusseren Pistenring.

Die erfolgreichsten Fahrer: Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, mit je vier Siegen. Ferrari ist mit sechs Volltreffern der erfolgreichste Rennstall, hat aber in Bahrain seit 2010 und Fernando Alonso nicht mehr gewinnen können. Der gleiche Alonso gibt nach zwei Jahren Formel-1-Pause mit Alpine (früher Renault) sein Formel-1-Comeback.

Der Bahrain-GP 2021 wird der erste Formel-1-WM-Lauf seit Brasilien 2012 mit einem Schumacher am Start sein. Damals fuhr der siebenfache Champion in Interlagos mit Mercedes seinen letzten Grand Prix, nun debütiert sein Sohn Mick mit dem Haas-Rennstall. Kein Formel-1-Neuling der letzten Jahre wird so unter der Lupe sein wie Mick Schumacher.

Mick ist einer von drei Neulingen am Start, neben dem Moskauer Nikita Mazepin (ebenfalls Haas) und dem AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda aus Japan – dem ersten Japaner in der Formel 1 seit Kamui Kobayashi Ende 2014 in Abu Dhabi.



Die Piloten haben ein straffes Programm vor sich, denn am Freitag, 26. März wird in den beiden freien Trainings nur noch je eine Stunde gefahren (früher 90 Minuten). Wie sich das GP-Wochenende entwickelt, erleben Sie vor dem Fernseher mit oder online, hier die wichtigsten Sendetermine.





