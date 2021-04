Max Verstappen im Titelkampf: Die Vorzüge des RB16B

Max Verstappen fordert in dieser Saison mit Red Bull Racing die Weltmeister Mercedes und Lewis Hamilton heraus. Denn sein RB16B hat einige neue Vorzüge.

Max Verstappen hat an den beiden bisherigen Rennwochenenden gezeigt, dass Red Bull Racing das Zeug hat, um Mercedes im Titelkampf herauszufordern. Einen Punkt Rückstand hat der Niederländer vor dem dritten Rennen in Portugal am kommenden Wochenende.

Nach seinem Sieg in Imola macht Verstappen allerdings den Mahner. «Wir wissen, dass es eine sehr lange Saison ist, also müssen wir sehr fokussiert bleiben und ich schaue immer nach vorne, Imola war nicht perfekt, also müssen wir weiter pushen», sagte er.

Mit dem RB16B hat Verstappen dafür das richtige Rüstzeug. Er ist «glücklich» mit dem Boliden, denn «er ist schneller, hat mehr Grip und eine bessere Balance. Wir haben Abtrieb verloren, aber ich denke, dass wir etwas weniger verloren haben als andere Teams und das zeigt, dass wir einen guten Schritt nach vorne gemacht haben.»

Das Ergebnis: «Wir sind stark in die Saison gestartet, so gut wie noch nie, seit ich im Team bin», so Verstappen. Trotzdem betont er erneut, dass noch Luft nach oben ist: «Es ist eine lange Saison, und wenn wir um den Titel kämpfen wollen, müssen wir uns weiter verbessern.»

Jetzt kommt also Portugal. Im vergangenen Jahr landete Verstappen als Dritter auf dem Podium. «Bisher hatten wir an jedem Rennwochenende das Gefühl, dass wir eine Chance auf den Sieg haben», so Verstappen.

Ein weiterer Vorzug seines Autos: «Es fühlt sich jetzt anders an, wenn man weiß, dass man um die Pole kämpfen kann», sagte er. «Wir haben über die Jahre definitiv viel gelernt. Ich bin sehr gespannt darauf, was vor uns liegt. Es wird nicht einfach werden, aber wir werden alles tun, um in dieser Saison im Kampf zu bleiben.»