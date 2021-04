Portugal-GP im Fernsehen: Sky und ServusTV am Zug

Am kommenden Wochenende fährt die Formel 1 in Portugal, das dritte Rennen der Saison steht auf dem Programm. Wir haben für Sie den Überblick über die wichtigsten Sendetermine.

Kann Sky wieder zulegen? Nachdem RTL zuletzt in Imola den ersten von insgesamt vier GP im Free-TV zeigte, ist das Rennen in Portugal am Wochenende in Deutschland wieder nur exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Sky verbuchte beim Auftakt in Bahrain mit 1,12 Millionen Zuschauern (1,22 Millionen mit Streams) einen neuen Rekord. In Imola musste der Sender Einbußen hinnehmen, Sky kam im Schnitt auf 0,77 Millionen Zuschauer. Zum Vergleich: 2020 erreichte Sky einen Schnitt von rund 500.000 Zuschauern, damals übertrag parallel allerdings noch RTL.

In Österreich teilen sich ServusTV und der ORF die Rennen, im ORF schauten zuletzt beim Rennen in Imola im Schnitt 772.000 Zuschauer zu. In Portugal ist nun wieder ServusTV an der Reihe. Der Salzburger Sender kam bei Saisonauftakt in Bahrain im Schnitt auf 639.000 Zuschauer.

Dank unserer Übersicht der wichtigsten Sendetermine verpassen Sie von der ganzen Action aus dem Autódromo Internacional do Algarve nichts.

Portugal-GP im Fernsehen

Freitag, 30. April

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Bahrain-GP

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.15 Uhr: Sky Sport F1 – Imola-GP

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

12.25 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

12.30 Uhr: 1. Training

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Belgien-GP 1995

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

16.00 Uhr: 2. Training

17.15 Uhr: Sky Sport F1 – Der Aufstieg von Lewis Hamilton

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 1. Mai

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – Belgien-GP 1995

07.15 Uhr: Sky Sport F1 – Markus Winkelhock 2007

09.45 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

13.00 Uhr: 3. Training

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – 3. Freies Training Wiederholung

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Bericherstattung Qualifying

15.50 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Saisonfinale 2008

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Inside Tracks, Baku 2017

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Der erste Sieg von Red Bull Racing

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – 3. Freies Training Wiederholung

23.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 2. Mai

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – 3. Freies Training Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

15.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.30 Uhr: SRF Info – Beginn GP-Berichterstattung

15.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn GP-Berichterstattung

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn GP-Berichterstattung

16.00 Uhr: Rennstart

17.30 Uhr: ServusTV – Analyse

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

18.05 Uhr: ORF 1 – Motorhome, Analyse Portugal-GP

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Alex Zanardi

19.30 Uhr: ServusTV – Speed, das Motormagazin

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt