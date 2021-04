Carlos Sainz kritisch: «Ferrari weiss das ganz genau»

​Der Spanier Carlos Sainz geht mit sich selber gnadenlos ins Gericht: «Der Sainz heute bei Ferrari, das ist nicht der Sainz von vergangenem Jahr bei McLaren. Und Ferrari weiss das so gut wie ich.»

Der 26jährige Carlos Sainz hat mit Ferrari einen soliden, wenn auch keinen berauschenden ersten WM-Teil gezeigt – Achter in Bahrain, Fünfter in Imola, das ergibt den sechsten Zwischerang in der WM, genau gleich wie die Schlussplatzierungen 2019 und 2020 des Madrilenen, als er noch in Diensten von McLaren stand. Sainz hat bislang 14 Punkte gesammelt, sein Ferrari-Stallgefährte Charles Leclerc deren 20, damit ist der Monegasse derzeit WM-Vierter.

Carlos Sainz sieht sich derzeit in der gleichen Lage wie Sergio Pérez bei Red Bull Racing-Honda, Daniel Ricciardo bei McLaren oder Sebastian Vettel bei Aston Martin; sie alle haben von 2020 auf 2021 das Team gewechselt, und sie alle liegen in der WM hinter ihren jeweiligen Stallgefährten.

Carlos Sainz sagt bei F1TV: «Ich habe im vergangenen Winter sehr hart daran gearbeitet, mich so gut wie möglich bei Ferrari einzuarbeiten. Ich habe viel Zeit im Rennwagenwerk von Maranello verbracht. Aber der Sainz heute bei Ferrari, das ist nicht der Sainz von vergangenem Jahr bei McLaren. Und Ferrari weiss das so gut wie ich.»

«Zwischendurch blitzt kurz der wahre Speed auf, wie etwa im Abschlusstraining von Bahrain, als ich in Q2 Bestzeit fuhr. Und auch auf nasser und feuchter Bahn in Imola waren einige Runden sehr gut. Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass ich konstant auf höherem Niveau fahre, mit der Erfahrung einiger Rennwochenenden werde ich stärker auftreten.»

«Wir waren in Italien nicht weit von einem Podestplatz entfernt. Ich verlor gut zehn Sekunden in einem Kiesbett, und am Ende fehlten mir nur dreieinhalb Sekunden auf Rang 3 von Lando Norris. Obschon ich vom elften Startplatz kam, lag also ein Podestplatz drin, das ist ein ermutigendes Zeichen – immerhin bewegte ich erstmals den Ferrari auf nasser Fahrbahn. Unter diesen Bedingungen kann ich mich über einen fünften Platz nicht beklagen.»

«Ich fühlte mich im Wagen wohl, auf nasser wie auch auch trockener Bahn, und meist konnte ich das Tempo von Charles und Lando halten. Jetzt muss ich es nur schaffen, die positiven Teile eines Wochenendes zu einem Ganzen zusammenzusetzen.»



Portugal ist dafür vielleicht der passende Ort: In der turbulenten Startphase 2020 setzte sich der damalige McLaren-Fahrer Sainz keck an die Spitze – bis in Runde 6 die Fahrer auf mittelharten Reifen (Hamilton, Bottas, Leclerc) ihre Walzen auf Temperatur gebracht hatten und den Spanier hinter sich liessen. Am Ende wurde Sainz, wie sollte es anders sein?, Sechster.





Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash





WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0