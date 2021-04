Max Verstappen gegen Lewis Hamilton: So geht’s weiter

​Bei Lewis Hamilton gegen Max Verstappen steht es 44:43 vor dem kommenden WM-Lauf in Portugal. Formel-1-Sportchef Ross Brawn (66) sagt, wie es seiner Meinung nach mit den beiden Stars weitergeht.

Sieg für Weltmeister Lewis Hamilton in Bahrain, Platz 2 für Max Verstappen beim WM-Auftakt. Sieg danach für Max Verstappen in Imola, mit dem Engländer dieses Mal auf Rang 2, dank der besten Rennrunde in Italien hat unterm Strich der Brite die Nase vorn – vor dem dritten Saisonrennen in Portugal steht es 44:43 für Hamilton gegen Verstappen.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn sagt, wie das weitergehen könnte: «Ich erwarte ein spannendes Titelduell, und für die Formel 1 ist das eine fantastische Sache. Wir haben mit Lewis Hamilton und Max Verstappen zwei Piloten, die sich in komplett unterschiedlichen Stadien ihrer Laufbahn befinden und die in verschiedenen, aber ungefähr gleich starken Autos sitzen.»

«Damit ist alles angerichtet für einen fabelhaften Zweikampf. Die Lage wird noch vielfältiger im Wissen, dass wir 2022 eine ganz neue Rennwagengeneration erhalten. Red Bull Racing und Mercedes können es sich also nicht leisten, ihre diesjährigen Wagen hemmungslos zu entwickeln – sie brauchen Ressourcen für die 2022er Autos. Ich glaube sogar: Die Umstellung ist so gravierend, dass wir an den heutigen Autos keine grossen Veränderungen mehr erleben werden.»

«Im Imola-Rennen hatte Verstappen ein paar haarige Momente, etwa als er sein Auto kurz vor dem Re-Start fast aus der Kontrolle verloren hat. Aber abgesehen davon war das ein überaus selbstwusster Auftritt des Niederländers, mit einem vollauf verdienten Sieg.»



«Ausschlaggebend war das Duell der beiden Titelfavoriten in der ersten Kurve, das gab den Ton an für das weitere Rennen. Für mich war das trotz Berührung eine klare Sache für Verstappen. Er war auf der besseren Linie, daher gehörte die Kurve ihm. Rückblickend würde Hamilton vielleicht vom Gas gehen.»



«Ich fand es interessant, wie schwer sich die Stallgefährten von Verstappen und Hamilton in Imola getan haben. Wenn wir davon ausgehen, dass die Autos der Teamkollegen identisch sind, dann kann es für den markanten Unterschied nur einen Grund geben – das Reifen-Management. Valtteri Bottas und Sergio Pérez brachten die Pirelli-Walzen nicht ins beste Betriebsfenster. Auch wenn es hier lediglich um Nuancen bei der Temperatur geht, hat das in der Regel massive Auswirkungen.»





Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash



WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0