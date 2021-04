Lewis Hamilton: Mit Druck von Verstappen mehr Fehler?

​In Imola wurde Weltmeister Lewis Hamilton zur Seite geschubst, der Engländer leistete sich danach einen seltenen Fehler. Ralf Schumacher ist überzeugt: Mit mehr Druck steigt beim Briten die Fehlerquote.

Lewis Hamilton hat in Imola Riesen-Dusel gehabt, noch einen zweiten Platz einzufahren. Oder sagen wir besser: Es war eine Mischung aus Können und Dusel. Da war zunächst die Berührung zwischen dem Briten und Red Bull Racing-Fahrer Max Verstappen in der ersten Kurve nach dem Start. Der Niederländer fuhr die Ellbogen aus und setzte sich durch, am Mercedes von Lewis wurde der Frontflügel beschädigt. Das hätte leicht gravierendere Schäden verursachen können.

Später rutschte der Mercedes mit der Nummer 44, einer der seltenen Hamilton-Fehler, in den Kies, dieses Mal war der Tausch des Flügels unumgänglich. Später im Rennen hatte Lewis Dusel, dass ihm wegen einer Rennunterbrechung eine Runde geschenkt wurde. Ganz stark, wie sich der Engländer wieder auf einen Podestplatz vorkämpfte.

Aber beim sechsfachen GP-Sieger Ralf Schumacher bleibt ein Nachgeschmack. Der 180fache GP-Teilnehmer findet: «Ich spüre, dass Lewis mehr an die Grenzen gehen muss, um mithalten zu können mit Max Verstappen, und wenn ein Pilot öfter ans Limit gehen muss, dann begünstigt das Fehler. Das war bisher mangels echter Rivalen selten notwendig.»

Ralf Schumacher glaubt, dass Red Bull Racing-Honda den eindrucksvollen Speed halten wird: «Das Team und auch der Fahrer haben das Potenzial, auf diesem hohen Niveau weiterzumachen. Chassis, Motor, Fahrer, das wirkt 2021 endlich wie eine Einheit.»



Sky-GP-Experte Schumacher lobt: «Max ist ruhiger geworden, siehe seine souveräne Reaktion in Bahrain, als er Hamilton den Platz anständig zurückgegeben hat. In kniffligen Situationen wie beim WM-Auftakt oder unter schwierigen Bedingungen wie in Imola bewahrt er jetzt kühlen Kopf.»





2. Training, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,837 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,980

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:20,181

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,197

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:20,220

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,235

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,360

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,418

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,427

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,516

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,558

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,757

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,976

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,053

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,074

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,225

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,238

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,537

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,855

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,638





1. Training, Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,648 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,673

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,846

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,884

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,967

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,444

07. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,529

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,635

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,680

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,800

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,894

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,995

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,090

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:21,303

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,381

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,405

17. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,806

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,939

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,293

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,224