Portugal-GP im Fernsehen: Mehr Fehler erwartet 30.04.2021 - 08:03 Von Otto Zuber

Formel 1 © LAT Die Strecke in Portimão stellt die GP Stars vor eine besondere Herausforderung

Heute starten die Formel-1-Stars ins dritte Kräftemessen der Saison. Wer das Geschehen auf dem Autódromo Internacional do Algarve mitverfolgen will, findet hier alle TV-Zeiten zum GP-Wochenende in Portugal.