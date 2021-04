Laurent Mekies (Ferrari): «Ein Schneeballeffekt»

Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies spricht über die Hauptziele der Scuderia und erklärt, woher die jüngsten Fortschritte kommen. Der Ingenieur warnt aber auch: «Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.»

Der Saisonstart verlief für Ferrari erfreulich, zwar konnten weder Charles Leclerc noch Neuzugang Carlos Sainz in den ersten beiden Rennen einen Podestplatz erringen. Doch mit 34 Zählern aus den ersten beiden Runden und Rang 4 im WM-Zwischenklassement steht der älteste GP-Rennstall der Welt sehr viel besser da als noch vor einem Jahr.

«Wir haben eine unglaublich schwierige Saison hinter uns», seufzt denn auch Laurent Mekies. Der Sportdirektor der Roten erzählt in der Teamchef-Pressekonferenz in Portimão: «Für uns stand der Wunsch im Vordergrund, den Beweis dafür zu erbringen, dass wir unser Auto in die richtige Entwicklungsrichtung bringen können. Und zum Glück ist uns das in Bahrain und Imola auch gelungen.»

Gleichzeitig relativiert der 44-jährige Franzose: «Wir wissen, dass dieser erst der erste Schritt auf einem langen Weg zurück an die Spitze ist und wir wissen auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Aber es war entscheidend für uns, zu sehen, dass wir das Auto verbessern konnten. Das hat uns nich nur eine bessere Rundenzeit und bessere Startpositionen gebracht, sondern auch unsere Zuversicht gestärkt.»

«Wir wissen nun, dass die Daten aus dem Werk mit jenen auf der Strecke korrelieren, das heisst, wir können uns besser auf die Rennen vorbereiten und die Rennwochenenden deshalb besser umsetzen. Es ist ein kleiner Schneeballeffekt, der sich dadurch ergibt. Aber wie gesagt, wir wissen, dass wir erst am Start eines langen Wegs zurück nach vorne stehen», betont Mekies.

1. Training, Portimão

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,648 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,673

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,846

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,884

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,967

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:20,444

07. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,529

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,635

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:20,680

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:20,800

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:20,894

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,995

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:21,090

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:21,303

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,381

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,405

17. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,806

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,939

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:22,293

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:24,224