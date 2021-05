«Notfall-Call»: So kam es zum Crash von Räikkönen

Kimi Räikkönen schied beim Portugal-GP bereits nach einer Runde nach einer Kollision mit seinem Alfa-Romeo-Teamkollegen Antonio Giovinazzi aus. Der Grund: Der Finne war abgelenkt.

In der vergangenen Saison legte Kimi Räikkönen eine unglaubliche erste Runde beim GP in Portugal hin, in diesem Jahr allerdings war das Rennen für den Finnen nach etwas mehr als einem Umlauf bereits beendet.

Räikkönen fuhr auf der Start/Ziel-Geraden in das linke Hinterrad des Boliden seines Alfa-Romeo-Teamkollegen Antonio Giovinazzi und beschädigte sich dabei den Frontflügel, was sein vorzeitiges Aus bedeutete.

Was auf den ersten Blick aussah wie ein missglücktes Überholmanöver, sollte gar keines werden. Der Finne war in dem Moment schlicht abgelenkt.

«Ich habe etwas am Lenkrad überprüft, einen Schalter umgestellt, den ich nach der letzten Kurve falsch eingestellt hatte. Deswegen musste ich ihn wieder umstellen - und dann bin ich ihm reingefahren. Es war also mein Fehler», sagte Räikkönen.

Xevi Pujolar, der leitende Ingenieur an der Rennstrecke, erklärt, wie es zu dem Missgeschick kommen konnte. «Wir haben ihm einen Notfall-Call gegeben, dass er sofort etwas am Lenkrad ändern muss. Es ging um die Zuverlässigkeit. Dann hat er aufs Lenkrad geschaut», sagte Pujolar.

«Alles geht sehr schnell. Wenn wir den Call machen müssen, dass er es sehr dringend machen muss, dann schaut man runter. Mit Windschatten kommst du dann einfach zu schnell an das nächste Auto und es ist zu spät. Ob man Erfahrung hat oder nicht, das kann passieren», sagte er.

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0