Lewis Hamilton (1.): «Das war so ein hartes Rennen!»

Mercedes-Star Lewis Hamilton schaffte es im dritten Kräftemessen der Saison als Erster ins Ziel. Der Champion gestand hinterher: «Es war heute sehr windig und deshalb war es sehr einfach, Fehler zu machen.»

Lewis Hamilton durfte den Portugal-GP zwar nicht von der Pole-Position in Angriff nehmen, der Mercedes-Pilot schaffte es dennoch als Erster vor Max Verstappen und Polesetter Valtteri Bottas ins Ziel. Zunächst musste er zwar ein Überholmanöver von Verstappen in Kauf nehmen. Der Niederländer konnte aber nicht vorn bleiben. Hamilton setzte ihn unter Druck und schnappte sich erst die zweite Position und kurz darauf auch die Führung. Am Ende durfte er seinen 97. GP-Sieg vor Verstappen und Bottas feiern.

«Das war so ein hartes Rennen, und zwar physisch und mental», erklärte der Sieger und fügte an: «Es war heute sehr windig und deshalb war es auch sehr einfach, Fehler zu machen. Ich kam beim Start nicht so gut weg wie Valtteri und beim Restart hat mich Verstappen geschlagen, was wirklich nicht gut war. Doch dann machte er einen Fehler und das erlaubte es mir, auf ihn aufzuschliessen und ihn zu schnappen. Bei Valtteri musste ich schnell reagieren, bevor die Reifen nachliessen, und ich konnte ihn in der ersten Runde schnappen. Es war am Limit, aber es war ein grossartiges Rennen.»

Der zweitplatzierte Red Bull Racing-Star Max Verstappen fasste seinerseits zusammen: «Es war ziemlich vernünftig, ich hatte einen guten Restart und habe natürlich versucht, Valtteri unter Druck zu setzen. Aber letztlich denke ich, dass uns etwas Pace fehlte, deshalb konnte Lewis wieder vorbeikommen.»

«Nach den Boxenstopps war es auch schwierig, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen», berichtete der 23-Jährige. «Uns fehlte im Vergleich zu Mercedes etwas Speed auf dieser Strecke», erklärte er daraufhin.

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0