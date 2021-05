Marko motzt über Tracklimits: «Jetzt ist mal Schluss»

Die Tracklimits haben Red Bull Racing beim GP in Portugal Nerven gekostet. Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko fordert Veränderungen.

Max Verstappen war nach dem Rennen überrascht, als er hörte, man streiche ihm die schnellste Rennrunde. Der Niederländer hatte beim Portugal-GP im finalen Umlauf auf frischen Reifen noch einmal alles rausgehauen, dabei aber in Kurve 14 die Tracklimits missachtet, er war mit allen vier Reifen abseits der Strecke. Der Zusatzpunkt ging deshalb an Valtteri Bottas.

Es war der ärgerliche Abschluss eines Rennwochenendes, an dem immer wieder das Thema Tracklimits aufkam. Verstappen hatte deshalb bereits die Pole Position verloren.

«Das hier ist eine Mercedes-Strecke. Wir sind dran», sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko bei Sky: «Es hat hier nicht gereicht für den Sieg, aber die Entwicklung stimmt.»

Man sei auf den Medium-Reifen schneller als Mercedes gewesen. «Aber da hat Max leider den Fehler in Kurve 14 gehabt. Da ist dann Bottas vorbeigekommen, und der hat uns aufgehalten. Und auf dem harten Reifen ist Mercedes besser gewesen.»

Schnell wechselte Marko dann aber das Thema. «Lästig ist es halt mit diesen Track-Limits. Jetzt haben wir den Sieg verloren, schnellste Runde, Pole Position. Aller guten Dinge sind drei. Ich hoffe, jetzt ist auch mal Schluss», sagte er.

Er fordert: «Da muss sich etwas ändern. Entweder macht man eine Begrenzung mit Kerbs oder man macht Gravel oder so. Wenn man rausfährt, dann gibt es automatisch eine Bestrafung. Norris hat den Perez überholt, ist mit allen vier Rädern drüber gewesen, und da hat es nichts gegeben.»

Was er meint: Lando Norris war nach der Safety-Car-Phase in Kurve 5 an Sergio Pérez vorbeigegangen, obwohl er in Kurve 4 die Tracklimits missachtet hatte.

«Also es ist nicht konstant, und das ist kein Racing, wenn so mit den Regeln herumjongliert wird», sagte Marko.

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0