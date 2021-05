Grand Prix der Steiermark: Tickets jetzt verfügbar!

​Formel-1-Fans, aufgepasst! Ab sofort sind Eintrittskarten erhältlich für den Grossen Preis der Steiermark (27. Juni). Es ist der erste von zwei WM-Läufen in Folge auf dem herrlich gelegenen Red Bull Ring.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag am Spielberg! In genau einem Monat wird zum zweiten Mal in der Geschichte der Formel 1 ein «Großer Preis der Steiermark» auf dem Red Bull Ring ausgetragen, und dieses Mal sind Fans live vor Ort mit dabei.

Tickets für das Rennwochenende von 25. bis 27. Juni können Sie sich ab sofort sichern! Alle Informationen, auch zu den Eintrittskarten für beide Grands Prix im Herzen der Steiermark gibt es jetzt unter www.projekt-spielberg.com

Am Spielberg laufen die Vorbereitungen für den «Formula 1 Großer Preis der Steiermark 2021» auf Hochtouren. Die weltweite mediale Aufmerksamkeit wird nicht nur auf die Rennstrecke, sondern auch auf die gesamte Region Murtal gerichtet sein, und der Spielberg wird ein starkes Signal der Zuversicht aus der Steiermark um die Welt schicken!



Vizekanzler Werner Kogler sagte zur Anzahl erlaubter Zuschauer beim Formel-1-GP gegenüber der Zeitung «Neue am Sonntag»: «Die beiden Rennen auf dem Red Bull Ring im letzten Jahr waren weltweit wegweisend. Es wird auch diesmal keine Sonderregelung für den Zuschauerbereich geben. Wir können auch nicht so tun, als ob im Sommer die Pandemie vorbei wäre. Wenn sich die Infektionszahlen im vertretbaren Rahmen bewegen und sich genug Leute impfen lassen, könnte sich im Juli, so meine Prognose, die Zuschauerbegrenzung auf 6000 Leute verdoppeln. So könnte es auch in Spielberg sein.»



Seit 19. Mai dürfen Outdoor-Sportveranstaltungen in Österreich mit maximal 3000 Zuschauern durchgeführt werden.



Alle Informationen zu den beiden Läufen zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 auf dem Red Bull Ring (Steiermark-GP am 27. Juni, Österreich-GP am 4. Juli) sind unter www.projekt-spielberg.com und in der Spielberg-App zu finden.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi