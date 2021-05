Monaco-Aus von Leclerc: Hat Ferrari geschlampt? 25.05.2021 - 10:37 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Charles Leclerc im Abschlusstraining

​Charles Leclerc fuhr in seiner Heimat Monaco am 22. Mai Pole-Position, setzte den Ferrari aber kurz vor Schluss des Qualifyings in die Leitschiene. Am Sonntag konnte er nicht starten. Hat Ferrari geschlampt?