Valtteri Bottas-Rad am Mercedes: Boxenstopp-Rekord

​Die Mercedes-Mannschaft und Valtteri Bottas haben in Monaco einen neuen Weltrekord aufgestellt – für den langsamsten Radwechsel der Formel-1-Historie. Das Rad hängt noch immer am Rennwagen fest.

Das dürfte der wohl längste Boxenstopp der Formel-1-Geschichte sein. Denn als Mercedes die Stätte des Desasters in Monaco verliess, trat auch eine schmerzhafte Erinnerung die Rückreise an: Das rechte Vorderrad klemmte noch immer am Boliden von Valtteri Bottas, wie James Allison, Technischer Direktor der Silberpfeile, verraten hat. «Wir konnten es bis in die Nacht nicht lösen», gibt der Engländer zu. «Wir werden die Überreste der Schraube abschleifen müssen. Das machen wir dann zuhause in der Fabrik.»

Kurios für das hochtechnische Milliarden-Geschäft Formel 1: Das Ende für Bottas’ Rennen erinnert jeden Normalsterblichen an eigene Erfahrungen als Hobby-Handwerker. «Wenn wir den Schlagschrauber nicht sauber auf die Radmutter bekommen, dann kann er die Kanten abschleifen», erklärt Allison. «Ein bisschen so, wie wenn ein Kreuzschraubenzieher nicht genau ins Kreuz des Schraubenkopfs passt.»

Bottas lag zum Zeitpunkt des Stopps auf Platz 2, nur fünf Sekunden hinter dem späteren Sieger Max Verstappen. Für Bottas war das Rennen nach dem Stopp beendet.

Der 31jährige Finne sah das Aus kommen. «Ich habe erstmal nur bemerkt, dass es ein langsamer Boxenstopp ist. Dann habe ich ausgerechnet, dass jetzt wohl Sainz vorbeigeht, dann Norris. Aber als ich 30 Sekunden stand und Metallspäne herumfliegen sah, konnte ich es nicht fassen.»



Was bleibt, ist die Tatsache, dass er im Titelrennen mal wieder zurückfällt. Der neue WM-Leader Sieger Max Verstappen steht bei 105 Punkten, Bottas’ Teamkollege Lewis Hamilton bei 101. Bottas selbst steht bei 47 Zählern und liegt damit noch hinter dem McLaren-Piloten Lando Norris (56 Zähler).



Bottas: «So etwas ist mir zuvor passiert. Ich habe noch nie ein Rennen wegen des Boxenstopps beendet. Ich weiss nicht, wie das passieren kann. Das ist natürlich unglaublich enttäuschend und eine Situation, die nie wieder auftreten darf.»



Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff verzichtete darauf, den Zwischenfall nur mit menschlichem Versagen zu erklären. «Wir müssen das Design und das Material unserer Radmutter überprüfen. Der Mechaniker ist einer der besten und einer der fittesten des Teams mit Blick auf das Boxenstopp-Tempo. Er ist am Boden zerstört, wir mussten ihn trösten. Es kommen immer mehrere Dinge zusammen. So ein skurriler Ausfall ist nie die Schuld eines Einzelnen, da gibt’s immer mehrere Facetten.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet





WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0