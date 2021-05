Andreas Seidl zu Lando Norris: Rang 3 kam unerwartet

​Zum zweiten Mal 2021 nach Imola hat der junge Lando Norris einen Podestplatz erobert: Dritter, wie in Italien. McLaren-Teamchef Andreas Seidl sagt zur tollen Darbietung des Briten: «Das kam unerwartet.»

Lando Norris hat einen tollen Lauf: In Monaco hat er zum zweiten Mal in dieser GP-Saison einen Podestplatz erkämpft – Rang 3, wie schon in Imola. Damit behauptet sich der 21jährige Engländer auf dem verblüffenden dritten WM-Rang und hält McLaren auf der gleichen Platzierung in der Konstrukteurs-Wertung.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl gibt nach dem Monaco-GP zu: «Ich muss sagen, das kam etwas unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in Sachen Speed Red Bull Racing und Mercedes so nahe kommen und in der Nähe von Ferrari sind. Denn in diesem ersten Teil der Saison haben wir uns in langsamen Kurven doch eher schwer getan. Dass wir hier nun mit Lando ein so tolles Ergebnis erringen, das macht Mumm für den weiteren Verlauf der Saison.»

Der 45jährige Passauer Seidl weiter: «Ich darf der ganzen Mannschaft ein grosses Lob machen. Sie hat nicht nur ein konkurrenzfähiges Auto auf die Räder gestellt, sondern die ganzen bisherigen Entwicklungen haben alle eingeschlagen, wir halten da einen hohen Rhythmus.»

Dank Norris’ drittem Platz hat McLaren den dritten Rang bei den Rennställen verteidigen können, es steht 80:78 für die Briten gegen die Italiener. Seidl weiss: «Als wir sahen, wie stark Ferrari in Monaco ist, da machten wir uns auf eine Niederlage gefasst. Dann haben wir etwas vom Pech von Charles Leclerc profitiert – Ferrari hätte uns in der WM wohl überholt, wenn Charles das Rennen hätte aufnehmen können.»

«Du wünschst keinem Gegner etwas Schlechtes, aber das gehört zum Motorsport eben dazu. Du musst Gelegenheiten beim Schopf packen, wenn sie sich bieten, und das haben wir in Monaco mit Lando geschafft. Auch unsere Rennstrategie war tipptopp. Dieser Podestplatz ist Norris nicht in den Schoss gefallen.»



Wie geht es beim Duell zwischen den erfolgreichsten zwei Formel-1-Rennställen Ferrari und McLaren nun weiter? Andreas Seidl: «Wir haben ein Auto, das auf jeder Art von Rennstrecke konkurrenzfähig ist. Wir werden es weiterentwickeln und im Laufe der kommenden Rennwochenenden noch mehr Verbesserungen bringen. Wir wollen sicherstellen, den dritten Platz gegen Ferrari erfolgreich zu verteidigen.»



Ferrari hingegen hat angekündigt, dass es ab jetzt kaum noch Modifikationen geben werde. Sportchef Laurent Mekies: «Wir arbeiten inzwischen zu 95 Prozent am Rennwagen für 2022.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet





WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0