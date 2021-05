Valtteri Bottas: Mitschuld am Radmutter-Fiasko

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff wundert sich: «Ich habe noch nie erlebt, dass man von einem Rennauto das Rad nicht wegbekommt.» Valtteri Bottas muss sich Mitschuld am Radmutter-Fiasko vorwerfen lassen.

Der Monaco-GP 2021 war für Mercedes eine Riesen-Enttäuschung: Klemmende Radmutter am Wagen von Valtteri Bottas, nur Platz 7 von Lewis Hamilton. Nur sechs Punkte aus einem Grand Prix, so schlecht war Mercedes letztmals in Brasilien 2017, damals ebenfalls mit Hamilton auf Rang 7 und einem Ausfall für Bottas (Öldruck).

Bemerkenswert: Zum ersten Mal seit Silverstone 2018 (nach dem Sieg von Sebastian Vettel mit Ferrari) liegt Mercedes weder bei den Fahrern noch bei den Konstrukteuren in Führung der WM!

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin stöhnte: «Ein ganz schwieriger Tag für das Team. Es gibt viele Bereiche, die wir uns ansehen müssen. Ein Auto wegen eines Problems beim Boxenstopp aus dem Rennen nehmen zu müssen, das darf nicht passieren. Die Radmutter war so stark beschädigt, dass sie nicht mehr abging. Gleichzeitig war unser Tempo nicht gut genug, um Max Verstappen herauszufordern. Wir verloren gegen Ende des ersten Rennteils auf den weichen Reifen Haftung und konnten nicht mithalten.»

Trägt Valtteri Bottas am Ausfall eine Mitschuld? Teamchef Toto Wolff sprach nach dem Rennen davon, dass der Finne ein wenig zu früh stoppte, «deshalb musste der Mechaniker rechts vorne den Schlagschrauber leicht verkantet ansetzen. Dies hat dazu geführt, dass bei mehreren Versuchen das Gewinde abgedreht wurde. Am Ende war überhaupt kein Gewinde mehr auf der Radmutter, so dass es auch keine Möglichkeit mehr gab, das Rad vom Radträger wegzubringen.»

Und was ist mit Lewis Hamilton? Andrew Shovlin zum Rennen des Weltmeisters: «Uns war von Anfang an klar, dass es für Lewis ein schwieriger Sonntag werden würde, weil wir ihn am Samstag nicht weiter nach vorne gebracht hatten.»



«Dennoch hofften wir natürlich, dass wir im Rennen vielleicht ein wenig vorrücken können. Aber unser Versuch eines Undercut schlug fehl, und Lewis war dann hilflos, als er hinter Gasly noch weiter zurückfiel, als andere Autos beide mit einem Overcut überholten.»



Zur Erinnerung in Sachen Undercut und Overcut: Beim Undercut geht ein Fahrer in der Phase der Boxenstopps früher als sein direkter Gegner an die Box, um frische Reifen zu holen. Er hofft, mit schnellen Runden nach seinem Wechsel so viel Zeit herauszuholen, dass der Gegner nach dessen Stopp hinter ihm zu liegen kommt. Beim Overcut ist es genau umgekehrt.



Valtteri Bottas liegt nach der Nullrunde von Monaco auf dem vierten WM-Zwischenrang, überholt von McLaren-Fahrer Lando Norris. Der Finne besitzt mit 47 Zählern nur noch drei Punkte mehr als Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez.





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet





WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0