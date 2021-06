Steiner: Das ist die Chance für Haas und Schumacher

Haas-Teamchef Günther Steiner spricht vor dem Steiermark-GP über Emotionen, dicke Punkte und die Chance für Haas und Mick Schumacher.

Es ist fast ein Jahr her, dass auf dem Red Bull Ring in Österreich zwei Rennen stattfanden, um die Formel-1-Saison 2020 neu zu starten. Können Sie sich noch an Ihre Gedanken und Emotionen erinnern? Haben Sie damals erwartet, dass die Saison zu Ende gebracht werden kann, oder waren Sie einfach nur froh, dass es irgendwie weiterging?

Natürlich waren wir froh, wieder loslegen zu können um zu sehen, was wir daraus machen können. Ich denke, es war sehr gut von den österreichischen Organisatoren, die Saison 2020 zu beginnen und auch dieses Jahr mit einem zweiten Rennen einzusteigen, als wir es brauchten. Es ist sowieso ein guter Ort, um dorthin zu fahren, aber wenn es einen Ort gibt, an dem man für zwei Rennen bleiben möchte, dann ist einer davon Österreich. Sie machen einen guten Job und sind immer da, um zu helfen. Letztes Jahr haben sie das Formel-1-Revival ausgelöst, nachdem jeder dachte, die Saison würde nicht starten.

Da die Fans in diesem Jahr zu beiden Rennen zurückkehren und die Strecke generell bei Fahrern und Teams gleichermaßen beliebt ist: Was macht die Atmosphäre auf dem Red Bull Ring so besonders?

Ich denke, es ist die große Leidenschaft der Leute. Es war schon immer ein Rennen, zu dem viele Menschen von überall her gekommen sind, und jetzt scheint es von den niederländischen Fans übernommen zu werden. Wir wissen, dass sie Max gegenüber sehr loyal sind - sie lieben es zu feiern, und sie wissen, wie man das macht! Ich denke, das ist eine Sache, aber im Allgemeinen ist es die Kulisse - es ist wunderschön - und es ist eine gute Rennstrecke und jeder genießt es.

Geben Ihnen zwei Rennen in Folge auf der gleichen Strecke die Gelegenheit, die Fortschritte von Nikita und Mick zu messen?

Es gibt ihnen die Chance, dass wenn wir beim ersten Rennen etwas lernen, wir beim zweiten Rennen etwas anderes ausprobieren können. Es ist mehr ein Test, dass, wenn wir etwas lernen, man ein bisschen länger darüber nachdenken kann als an einem Rennwochenende. Das ist die Chance für uns.

Wie oft denken Sie an Österreich 2018 zurück, als das Team mit Romain Grosjean und Kevin Magnussen mit einem vierten und fünften Platz sein bestes Ergebnis holte? Inspiriert es Sie, dass ein Team wie Haas an einem bestimmten Tag und unter den richtigen Umständen in der Formel 1 punkten kann?

Ich denke jedes Mal zurück, wenn wir in diesem Jahr auf die Rennstrecke gehen, um motiviert zu bleiben. Ich bin mir sicher, dass wir zurückkommen können, wir haben es einmal geschafft und können es wiederholen, aber wir brauchen einfach ein bisschen Zeit. Wir haben ein paar harte Jahre hinter uns, aber was einen leiden lässt, macht einen nur härter. Wir werden zurückkommen, es wird ein bisschen länger dauern, aber der vierte und fünfte Platz 2018 war unser bestes Ergebnis. Wenn man weiß, was möglich ist und man es erlebt hat, weiß man, dass man es wieder schaffen kann.

