Mick Schumacher: «Werden viel ausprobieren können»

Die Fomel 1 reist nach Spielberg, wo nun zwei Rennen in Folge ausgetragen werden. Für Mick Schumacher bringt der Doppel-Einsatz Vorteile mit sich.

Der Red Bull Ring war nicht die beste Strecke für Dich, was die Ergebnisse in der Formel 2 in den Jahren 2019 und 2020 angeht - zwei vierte Plätze sind die besten Ergebnisse bei sechs Rennstarts. Welche Erinnerungen hast du an die Strecke aus deiner Junior-Karriere?

Ich habe mich auf dem Red Bull Ring immer sehr wohlgefühlt; es war eine tolle Strecke für mich und ich war schnell. Was das Glück angeht, war es vielleicht nicht immer mein Rennen, aber ich denke, im Allgemeinen hatten wir die Pace. 2019 war es das erste Rennen, in dem ich die Pace hatte, um mit den Top-Fahrern mitzuhalten, obwohl ich eine Runde Rückstand hatte. Ich war genauso nah dran wie Nyck de Vries zu der Zeit, und er hat in dem Jahr die Meisterschaft gewonnen. Was die Formel 3 angeht, so war mein Speed gut und ich habe dort mehrere Siege eingefahren. Generell ist der Red Bull Ring eine sehr spezielle Strecke - sie hat viele Höhenunterschiede und sie macht Spaß.

Beschreibe doch bitte eine Runde auf dem Red Bull Ring und was Dich dort hinter dem Steuer eines Formel-1-Autos erwartet?

Ich bin dort noch nie mit einem Formel-1-Auto gefahren, daher ist es schwer zu beschreiben. Aber wenn ich mir die Strecke anschaue, gibt es drei sehr schnelle Kurven, und ich bin gespannt darauf, das in einem Formel-1-Auto zu erleben. Wir haben auch hohe Bremszonen, was für das Auto und die Bremsen hart ist. Es wird ein Doppeleinsatz mit dem Team, so dass wir viele Dinge ausprobieren können und hoffentlich in der Lage sein werden, das Maximum aus dem zu holen, was wir haben.

Glaubst du, dass ein Double Header Dir mehr Gelegenheiten gibt, Deine Fortschritte im VF-21 und mit dem Team zu messen?

Es gibt mir die Möglichkeit, am zweiten Wochenende Training etwas auszuprobieren, denn normalerweise müssen wir verschiedene Programme fahren und einige Dinge ausprobieren, was wir auch am ersten Wochenende tun. Aber am zweiten Wochenende können wir dann auch andere Dinge ausprobieren. Dadurch bekommen wir viele Informationen und können das Auto hoffentlich optimal abstimmen.

Beim zweiten Rennen in Österreich wird eine andere Reifenmischung zur Verfügung stehen - von Pirellis C2-C3-C4-Reifen für den Großen Preis der Steiermark zu den weicheren C3-C4-C5-Reifen für den Großen Preis von Österreich. Was sind die Herausforderungen, wenn man auf der gleichen Strecke mit unterschiedlichen Mischungen fährt, und wie steil ist die Lernkurve bei den neuen, verkürzten 60-Minuten-Trainingseinheiten in dieser Saison?

Österreich ist nicht der größte Reifenverbraucher. Das erste Wochenende wird wahrscheinlich mehr auf der härteren Mischung gefahren und es ist einfacher, die Reifen am Leben zu erhalten, aber möglicherweise wird es etwas schwieriger, sie aufzuwärmen. Für das zweite Wochenende ändert sich das ein wenig, aber ich denke, dass die Strategien gleich bleiben und die Dinge, die wir ausprobieren können, auch gleich sein werden. Ich bin einfach froh, dass wir so viel fahren und Zeit mit dem Team verbringen können.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 131 Punkte

2. Hamilton 119

3. Pérez 84

4. Norris 76

5. Bottas 59

6. Leclerc 52

7. Sainz 42

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Red Bull Racing 215

2. Mercedes 178

3. McLaren 110

4. Ferrari 94

5. AlphaTauri 45

6. Aston Martin 40

7. Alpine 29

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0