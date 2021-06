Brawn nach Debakel: Das muss Ferrari jetzt tun

Ferrari hat sich beim Frankreich-GP trotz aussichtsreicher Startplätze blamiert. Formel-1-Sportchef Ross Brawn weiß, was jetzt zu tun ist.

Das war ein heftiger Rückschlag für Ferrari im WM-Kampf gegen McLaren um Rang 3 in der Konstrukteurs-Meisterschaft: Die Italiener gehen leer aus, Carlos Sainz wurde nur Elfter, Charles Leclerc sogar nur 16.

Parallel holte McLaren mit den Rängen 5 (Lando Norris) und 6 (Daniel Ricciardo) ein tolles Ergebnis. Das Bittere: Die Voraussetzungen waren eigentlich gut, denn die Startränge 5 (Sainz) und 7 (Leclerc) waren eine Steilvorlage für Punkte. Stattdessen ist Frankreich das erste Rennen 2021, bei dem Ferrari leer ausgegangen ist.

Teamchef Mattia Binotto: «Irgendetwas hat heute überhaupt nicht funktioniert. Die Piloten haben über starkes Körnen berichtet, es liegt an uns herauszufinden, wieso das an unseren Fahrzeugen besonders ausgeprägt war.»

Ratlosigkeit also. Ein gefährlicher Zustand bei einem Formel-1-Team, weiß F1-Sportchef Ross Brawn. Er war schließlich lange genug dabei.

«Sie müssen versuchen, herauszufinden, was sie falsch gemacht haben, denn das passt nicht zu ihren jüngsten Leistungen. Es war ein sehr seltsames Ergebnis, aber ich bin sicher, dass sie zurückkommen werden», sagte Brawn.

Dafür müssen aber Fakten auf den Tisch. «Meiner Erfahrung nach möchten die Teammitglieder, sowohl an der Strecke als auch in der Fabrik, gerne verstehen, was schiefgelaufen ist. Wenn man ihnen das geben kann, können sie ihre Einstellung beibehalten. Wenn man zurückkommt und sagt: 'Es tut uns leid, wir wissen nicht, was passiert ist, mal sehen, was beim nächsten Rennen passiert', ist es sicher nicht das, was sie hören wollen», sagte Brawn.

Seine Antwort an die Mitarbeiter wäre: «'Gebt uns ein paar Tage Zeit, um herauszufinden, was passiert ist, wir werden uns neu aufstellen und versuchen, einen Einblick zu geben, was die Schlussfolgerungen sind und was wir dagegen tun werden'. Es ist das erste Rennen eines Triple Headers, also gibt es zwei weitere Rennen hintereinander, und das macht es schwierig», so Brawn.

Brawn weiter: «Die meisten Teams haben die Erfahrung, dass sie gelegentlich ein wirklich schlechtes Wochenende haben. Ich erwarte, dass sich die Ferrari-Ingenieure in Ruhe hinsetzen, herausfinden, warum es diesen Rückschlag gab und dem Team helfen, es zu verstehen, um die Moral hochzuhalten.»