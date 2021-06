Nico Hülkenberg: «Da ist viel mehr auf Kante genäht» 22.06.2021 - 12:21 Von Gino Bosisio

Formel 1 © LAT Nico Hülkenberg

Der frisch verheiratete Mercedes- und Aston Martin-Ersatzmann Nico Hülkenberg sprach in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar 7» auf ServusTV über die Lage in der Formel 1 und den Schlüssel im Rennen in Frankreich.