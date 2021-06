Kaltenborn: «Vettel zeigt eine andere Einstellung»

Für Sebastian Vettel läuft es seit ein paar Wochen deutlich besser. Die frühere Formel-1-Teamchefin Monisha Kaltenborn sieht sogar noch mehr Potenzial.

Am Ende fehlten rund drei Sekunden. Deshalb war Sebastian Vettel auch etwas angesäuert, obwohl er als Neunter zum dritten Mal in Folge in die Punkte gefahren war. Doch Platz sieben war beim Frankreich-GP in Reichweite.

«Mit einem perfekten Rennen hätten wir vielleicht ein paar Punkte mehr mitnehmen und Platz sieben erreichen können. Und so ist es eben P9 geworden, aber das ist schon okay», sagte er.

Das Wichtigste: «Es läuft jetzt ein bisschen besser. Die ersten Rennen lief es einfach nicht so wirklich rund und haben nicht widergespiegelt, wo wir hingehören. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt besser läuft und hoffe, dass wir das aufrechterhalten können.»

Die Chance, das zu zeigen, haben Vettel und Aston Martin am kommenden Wochenende beim Steiermark-GP in Spielberg.

Dass da noch Potenzial nach oben ist, glaubt auch Monisha Kaltenborn. «Vettel ist solide gefahren. Der letzte Erfolg hat ihm gutgetan. Man sieht jetzt eine andere Einstellung und der Erfolg trägt dazu bei. Er kann sicher unter die ersten Zehn fahren», sagte die frühere Formel-1-Teamchefin im AvD Motor & Sport Magazin auf Sport1.

Die Frage sei, was er für ein Werkzeug Vettel bekomme, so Kaltenborn: «Es braucht eine gewisse Zeit, bis sich ein Team entwickelt hat. Vettel hat das Fahren nicht verlernt, aber das Umfeld muss stimmen. Bei Aston Martin sind die gewissen Mittel da. Der Teambesitzer ist sehr ehrgeizig. Ich sehe also keinen Grund, warum sich da nicht etwas entwickeln sollte.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 131 Punkte

2. Hamilton 119

3. Pérez 84

4. Norris 76

5. Bottas 59

6. Leclerc 52

7. Sainz 42

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Red Bull Racing 215

2. Mercedes 178

3. McLaren 110

4. Ferrari 94

5. AlphaTauri 45

6. Aston Martin 40

7. Alpine 29

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0