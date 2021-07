Nikita Mazepin: Seitenhieb gegen Mick Schumacher

Das Haas-Duell zwischen Mick Schumacher und Nikita Mazepin sorgt seit Wochen immer mal wieder für Diskussionen. Jetzt gibt es mal wieder vom Russen einen feinen Seitenhieb.

Wenn es nicht gut läuft, muss man die wenigen Höhepunkte loben. Nikita Mazepin weiß das. Deshalb konnte er sich einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Teamkollegen Mick Schumacher nach dem Silverstone-GP nicht verkneifen.

In der offiziellen Haas-Pressemitteilung hob der Russe sein Manöver gegen Mick ganz besonders hervor: «Es ist auf dieser Strecke schwierig zu überholen. Ich habe viel von meinen Reifen verbraucht. Aber dann war es vermutlich mein bestes Überholmanöver der letzten drei Jahre.»

Mazepin steht bei Haas unter Druck, denn die Duelle im Qualifying (1:9) und in den Rennen (2:8) gehen bislang klar an Schumacher.

Stattdessen hat sich Mazepin auf der Strecke keine Freunde gemacht. Zunächst durch fragwürdige Aktionen gegen Konkurrenten, dann aber auch gegen Schumacher selbst.

Der bleibt gelassen. Und will analysieren.

«Ich muss mir jetzt mal anschauen, was ich hätte besser machen können. Was wir als Team besser machen können, um diesen Anschluss nicht zu verlieren zu den anderen. Das ist mir im Moment etwas wichtiger, als hinten zu versuchen, um nichts rumzufahren. Wir lernen draus. Und das ist alles auch hoffentlich in Vorbereitung auf nächstes Jahr», sagte Schumacher.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision





WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0