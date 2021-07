Vettel: Nach bitterem Aus als «Müllmann» unterwegs

Das Rennen in Silverstone war für Sebastian Vettel eines zum Vergessen. Er glänzte stattdessen anschließend mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Man muss bei dem Video auf Twitter zweimal hinschauen, doch tatsächlich: Es ist Sebastian Vettel, der nach dem Silverstone-GP auf der Tribüne herumläuft und mit einigen Fans zusammen Müll einsammelt.

Eine ungewöhnliche Aktion, für die der Aston-Martin jede Menge positives Feedback erhält. Der Heppenheimer setzt sich schon lange für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein, bei ihm bleibt es allerdings nicht bei Lippenbekenntnissen, er lässt seinen Worten auch Taten folgen.

Für Vettel dürfte es zudem eine willkommene Abwechslung gewesen sein, denn das Rennen war für ihn eines zum Vergessen. Nachdem er sich im Sprint Qualifying auf Platz acht verbessert hatte, schied er im GP vorzeitig aus.

«Das Wochenende sah wirklich vielversprechend aus und ohne all die Probleme wäre ich locker in den Punkten gelandet», sagte Vettel, der sich nach dem Restart nach dem Crash von Max Verstappen drehte und ans Ende des Feldes zurückfiel.

Der Dreher passierte ohne Fremdeinwirkung, bei einem Duell mit Fernando Alonso im Alpine. «Ich war Seite an Seite und er kam von außen. Ich wollte einen guten Ausgang kriegen, damit ich vorne bleibe, habe dann aber die Hinterräder verloren und mich gedreht. Das ist natürlich ein Fehler, der hart bestraft wird in der ersten Runde und damit war unser Rennen gelaufen», sagte Vettel: «Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert ist, aber ich habe es falsch eingeschätzt, den Grip verloren und mich gedreht.»

In Runde 40 musste er seinen Aston Martin mit Problemen an der Kühlung schließlich komplett abstellen.

Damit kriselt Vettels Saison wieder. Nach einem Zwischenhoch mit einem fünften Platz in Monaco und Rang zwei in Baku sowie insgesamt drei Fahrten in die Punkte in Folge ging Vettel nun zum dritten Mal in Serie leer aus. Vettel steht in der WM-Wertung bei 30 Punkten und liegt damit vor seinem Teamkollegen Lance Stroll, der 18 Zähler auf dem Konto hat.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision





WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0