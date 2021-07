Sprint-Format: Ungewöhnlich, aber nicht schwieriger

In Grossbritannien hat die Formel 1 zum ersten Mal ein Rennwochenende im Sprint-Format absolviert. Mercedes-Technikdirektor James Allison zieht eine Zwischenbilanz und erklärt, was ihm am meisten Mühe bereitete.

Auf dem Silverstone Circuit bestritten die GP-Stars zum ersten mal ein Sprint-Qualifying und damit ein Mini-Rennen vor dem Grand Prix, dessen Startaufstellung durch den Ausgang der 17-Runden-Hatz bestimmt wurde. Das Programm unterschied sich deutlich von den üblichen Rennwochenenden, denn nach nur einer freien Trainingsstunde mussten die Teams und ihre Fahrer ins Qualifying für den Sprint steigen.

Der veränderte Zeitplan barg seine ganz eigenen Herausforderungen, wie Mercedes-CTO James Allison in seiner Analyse zum zehnten Kräftemessen erklärt: «Es macht alles anders, aber nicht allzu viel komplizierter. Es ist also nicht so, dass plötzlich alles schwieriger ist, aber weil alles anders ist, hatten wir das ganze Wochenende über das Gefühl, dass uns etwas fehlt, weil der Rhythmus des Wochenendes nicht der gleiche war.»

«Wir sind es so gewohnt, das erste und zweite freie Training am Freitag, dann ein bestimmtes Arbeitsprogramm am Auto, anschliessend das dritte freie Training und Qualifying am Samstag und schliesslich das Rennen am Sonntag zu absolvieren. Das hat das Rennteam sozusagen im Blut», holt der Ingenieur aus. «Wenn man also an ein Rennwochenende kommt, an dem die Sessions zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, und die Arbeitsliste zwischen den Sessions eine andere ist – nicht schwieriger, sondern einfach anders – dann ist jeder das ganze Wochenende hindurch etwas aus dem Rhythmus.»

«Jeder fragte sich: 'Sollte ich irgendwo anders sein? Gibt es ein Meeting, bei dem ich sein sollte und das ich vergessen habe? Habe ich gegen die Nachtruhe verstossen? Bin ich einfach nicht da, wo ich eigentlich sein sollte? Ich hatte das Gefühl, das ganze Wochenende über neben der Spur zu sein», gesteht der 53-Jährige.

Natürlich wird sich das alles legen und normal werden, wenn wir in Zukunft mehr von diesen Sprintrennen fahren, weil wir den Dreh raus haben werden. Wir werden anfangen, das neue Format als normal zu empfinden. Wir werden in der Lage sein, zwei Normalzustände auf einmal zu haben, weil es uns vertraut sein wird. Aber es war eine ungewöhnliche Erfahrung an diesem Wochenende, wenn auch nicht unbedingt eine schwierige.»

