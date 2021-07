Toto Wolff: «Verdienen es, in der Formel 1 zu sein»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff hält grosse Stücke auf die Formel-E-Sternfahrer Stoffel Vandoorne und Nyck de Vries, wie er im Rahmen seines Besuchs der elektrischen Formelsport-Serie betonte.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff nutzte das rennfreie Wochenende, um der Formel E in London einen Besuch abzustatten. Der Kopf des Formel-1-Teams von Mercedes, dessen Frau Susie die Teamchef-Rolle im Venturi-Team bekleidet, liess es sich nicht nehmen, mit den beiden Formel-E-Stars der Sternmarke, Nyck de Vries und Stoffel Vandoorne, zu plaudern.

Hinterher lobte der Wiener das Duo für seine Leistungen in der elektrischen Formelsport-Serie und erklärte auch: «Beide verfügen über das Talent, die Intelligenz und die richtige Arbeitsmoral, um in der Formel 1 anzutreten.» Vandoorne hat seine fahrerischen Qualitäten in der Königsklasse bereits unter Beweis stellen können.

Zwischen 2016 und 2018 bestritt der 29-jährige Belgier – der aktuell wie auch de Vries als Reservefahrer für das Weltmeister-Team agiert – insgesamt 41 GP-Einsätze für das McLaren-Team, allerdings hatte er im unterlegenen Renner aus Woking kein leichtes Spiel. Wolff betonte denn auch: «Die Situation bei McLaren, die Stoffel vorfand, war nicht einfach.»

«Sie verdienen es beide, in der Formel 1 zu sein», wiederholte der 49-Jährige, und fügte an: «Ich bin wirklich glücklich, dass sie unsere Piloten in der Formel E sind, ich könnte mir keine besseren Fahrer wünschen.» Gleichzeitig stellte er klar: «Ich würde nie einem Fahrer im Weg stehen, wenn er die Möglichkeit hätte, in der Formel 1 zu fahren.»

