Silverstone-Crash: Red Bull Racing will Überprüfung

Der umstrittene Silverstone-Crash von Max Verstappen hat ein Nachspiel: Red Bull Racing hat eine offizielle Überprüfung beantragt. Die Anhörung findet am Donnerstag statt.

Die Anhörung soll am kommenden Donnerstag vor dem elften Saisonrennen in Ungarn per Videokonferenz stattfinden. Der Antrag wurde bereits am vergangenen Antrag eingereicht.

«In Übereinstimmung mit Art. 14 des Internationalen Sportkodex und im Anschluss an den von Red Bull Racing Honda am 23. Juli 2021 eingereichten Antrag auf Überprüfung sind der Teamchef und die vom Wettbewerber gewünschten Zeugen, insgesamt bis zu drei Teilnehmer einschließlich des Teamchefs, verpflichtet, am Donnerstag, dem 29. Juli 2021, um 16.00 Uhr MESZ per Videokonferenz zu erscheinen», heißt es.

Red-Bull-Racing-Star Verstappen war in Silverstone in Runde eins nach der High-Speed-Berührung in der Copse spektakulär abgeflogen. 51g, Krankenhaus – und jede Menge Ärger in dem Duell, das bislang hart, aber fair geführt wurde.

Hamilton wurde mit einer Zehnsekunden-Strafe belegt – die zweitmildeste, die möglich war. Und der Brite gewann das Rennen, konnte so den Rückstand auf Verstappen auf acht Punkte verkürzen. Ein Umstand, der ebenfalls für Diskussionen sorgte. Der für die Strafzumessung aber unerheblich ist, wie Rennleiter Michael Masi erklärte.

Das Urteil: Hamilton war «überwiegend schuldig. Man hat ihn nicht als Alleinschuldigen gesehen. Aber als überwiegend schuldig, weil er sich weiter innen hätte halten können.» Als «sehr klar» beschrieb Masi zudem die Urteilsbegründung.

Red Bull Racing findet nun aber wohl, dass die Strafe zu milde sei. Eine Überprüfung ist möglich, dafür muss aber «ein wesentliches und relevantes neues Element, das den Parteien, die die Überprüfung beantragen, zum Zeitpunkt der betreffenden Entscheidung nicht zur Verfügung stand», vorliegen. Was Red Bull Racling vorlegen wird, ist allerdings unklar.

TV- und Telemetrie-Daten standen den Stewards bei der Beurteilung zur Verfügung.Gut möglich, dass es eine Aussage von Verstappen ist, der sich bislang offiziell noch nicht geäußert hat zum Hergang.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0