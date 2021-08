Valtteri Bottas: Ist der Patzer sein Mercedes-Ende?

Valtteri Bottas Aussetzer hat in Ungarn für ein Chaosrennen gesorgt. Ist damit sein Ende bei Mercedes besiegelt?

In der Sommerpause soll die Entscheidung fallen, wer 2021 bei Mercedes der Teamkollege von Lewis Hamilton wird, denn der Vertrag von Valtteri Bottas läuft aus.

Beim vergangenen Rennen in Ungarn schrieb der Finne nun negative Schlagzeilen – ihm unterlief nach dem Start der böse Patzer, mit dem er mehrere Fahrer aus dem Rennen kegelte und Titelkandidat Max Verstappen das Rennen zerstörte.

Der Ärger bei Red Bull Racing ist groß, Mercedes-Teamchef Toto Wolff entschuldigte sich.

Eine Frage, die sich stellt: Hat sich Bottas mit dem Fehler ins Aus bei Mercedes geschossen? «Der eine Fehler von Valtteri macht es nicht aus», stellte Wolff klar. Es gibt auch böse Zungen, die betonen, dass Bottas den Silberpfeilen mit dem Fehler im Titelkampf doch einen guten Dienst erwiesen habe. Tatsächlich geht Hamilton als WM-Führender in die Sommerpause.

So oder so: Es wird bald eine Entscheidung fallen. «Wir müssen im Sommer ganz genau analysieren, was wir tun: Setzen wir auf die Jugend oder auf die Stabilität? Und das werden wir machen», sagte Wolff.

Die Alternative zu Bottas ist George Russell. Der erhält Unterstützung von Williams-Teamchef Jost Capito.

«Ich würde mir wünschen, dass George diesen Platz bekommt, denn er ist jetzt in einer Position in seiner Karriere, in der er es schaffen kann, in einem Topteam zu fahren und um den Titel zu kämpfen», sagte Capito. «Ich würde niemals einen jungen Fahrer zurückhalten, wenn er diese Möglichkeit bekommt. Ich hoffe also für ihn, dass er diese Chance bekommt.»

Er gibt aber auch zu: «Was das Team betrifft, so würden wir ihn natürlich sehr gerne behalten. Wenn er also zu Mercedes geht und das Angebot erhält, bekommt er von uns die volle Unterstützung. Wenn nicht, erhält er auch von uns die volle Unterstützung. Und deshalb können wir auf der Fahrerseite einfach abwarten, bis die Entscheidung gefallen ist, egal wie sie ausfällt. Uns wird es gut gehen.»

Denn die Interessenten stehen offenbar Schlange. «Ich denke, dass jeder Fahrer, der noch keinen festen Platz für das nächste Jahr hat oder eine Option für das nächste Jahr besitzt, im Moment mit uns spricht», sagte Capito: «Es ist der begehrteste Platz in der Formel 1 im Moment.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0