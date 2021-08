Sebastian Vettel: Strafe wegen T-Shirt – geht’s noch?

In den sozialen Netzwerken regen sich viele Formel-1-Fans über die Strafen für Sebastian Vettel und einiger seiner Kollegen auf. Tenor der Fans: «Geht’s noch? Hat die Formel 1 keine anderen Probleme?»

Sebastian Vettel zeigt Rückgrat: Er packt schon mal selber an, wenn es gilt, Müll wegzuräumen, siehe Tribünen-Aufräumen in Silverstone. Es war Vettel, der sich bei der Formel 1 dafür eingesetzt hat, dass auf den Rennanlagen keine Einweg-Plastikflaschen mehr angeboten werden. Es war Vettel, der bei Sky-Reporter Ted Kravitz moniert, als der anhand eines Stücks Käse ein aerodynamisches Detail demonstrieren wollte? «Musste das mit Lebensmitteln sein? Ein Stück Karton hätte es auch getan.» Und der vierfache Formel-1-Champion lässt sich auch den Mund nicht verbieten, wenn es um Grundrechte der Menschen geht.

In Ungarn zeigte er mit Regenbogen auf Schuhen, Helm und einem T-Shirt kraftvolle Verbundenheit mit der LGBTQ-Gemeinde und sprach sich mehrfach gegen eingeschrächte Rechte in Ungarn aus. «Jedem Menschen sollte es erlaubt sein, zu lieben, wen immer er will. Ich verstehe nicht, wieso wir heute über so etwas überhaupt noch diskutieren müssen.»

Aber genau wegen seines Regenbogen-Shirts musste er bei den Rennleitung antraben. Auch Valtteri Bottas (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin) und Carlos Sainz (Ferrari) wurden zur Rennpolizei gebeten. Sie trugen während der ungarischen Nationalhymne vor dem Grand Prix von das «We Race As One»-Shirt. Dafür gab es für die vier Rennfahrer eine Verwarnung.

Viele Fans regt das auf. Tenor auf den sozialen Netzwerken: «Geht’s noch? Hat die Formel 1 nichts Wichtiges zu tun?»

Wir könnten jetzt sagen: Na gut, eine Verwarnung, was soll’s? Aber eine solche gelbe Karte ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn bei der dritten Verwarnung setzt es eine Strafe, in der Regel handelt es sich um Versetzungen in der Startaufstellung.



Wer den Regelhütern vorwirft, lächerliche Strafen zu verhängen, sollte nicht vergessen: Sie sind an ein Reglement gebunden. Und das sieht nun mal vor – T-Shirts wie oben beschrieben müssen vor der Nationalhymne ausgezogen werden.



Formel-1-Rennleiter Michael Masi: «Wir haben Anfang 2021 in Zusammenarbeit mit FIA, den Teams und den Fahrern festgelegt – die Piloten sollen einen Rahmen erhalten, in welchem sie für eine ihnen wichtige Sache eintreten können. Dann aber sollen sie zur Hymne bitteschön in Rennanzügen erscheinen. Das hat bislang immer geklappt, am Hungaroring nicht. Eine Verwarnung ist die sanfteste Strafe, die wir aussprechen können, aber Vergehen ist nun mal Vergehen, wir konnten daher nicht nichts tun.»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen**

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0

** WM-Stand noch unkorrigiert nach der Disqualifikation von Vettel. Aston Martin hat das Recht, gegen den Ausschluss in Berufung zu gehen