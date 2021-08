Alonso-Show gegen Hamilton: «Leben zur Hölle gemacht»

Fernando Alonso hat mal wieder die Fans elektrisiert, der Alpine-Fahrer wurde nach dem Ungarn-Rennen zum Fahrer des Tages gewählt. Auch Lewis Hamilton war nach anfänglicher Meckerei begeistert.

Die entsprechenden Leute wussten, bei wem sie sich bedanken mussten. Christian Horner zum Beispiel. «Fernando Alonso sah aus, als würde er auch für Red Bull fahren», sagte der Teamchef von Red Bull Racing nach dem Chaosrennen von Ungarn mit einem Augenzwinkern.

Der Spanier lieferte sich in der Schlussphase des Rennens einen elektrisierenden Zweikampf mit Lewis Hamilton, wehrte sich mit Händen und Füßen auf beeindruckende Art und Weise gegen den Briten und hielt den Mercedes-Star lange auf.

So sicherte Alonso seinen Alpine-Teamkollegen Esteban Ocon an der Spitze ab, der seinen ersten Formel-1-Sieg einfuhr. Und er machte so auch den Schaden für Red Bull Racing ein wenig kleiner, denn Max Verstappen wurde nur Zehnter. Mit weniger Gegenwehr hätte sich Hamilton möglicherweise den Sieg noch holen können, am Ende reichte es auf der Strecke nur zu Rang drei, hinter Ocon und Sebastian Vettel.

Da der Deutsche disqualifiziert wurde, rückt Hamilton auf Platz zwei vor, offiziell dann, wenn eine mögliche Berufung Aston Martins verworfen oder abgelehnt wird.

«Es war einfach super, seit Beginn des Jahres mit Fernando zu arbeiten. Ich würde sagen, wir sind ein super Duo. Wir arbeiten zusammen und wir pushen beide das Team nach vorne. Wir versuchen, den Abstand zu den Top-Teams zu verkürzen. Mir haben viele Leute einiges über Fernando erzählt, bevor er ankam, aber ich kann sagen, sie haben alle falsch gelegen. Die Zusammenarbeit ist fantastisch», lobte Ocon seinen Teamkollegen.

Hamilton gab nach dem Duell der beiden Altstars zu: «Fernando hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Es war großartiges Racing. Ich musste hart kämpfen vom Ende des Feldes. Ich habe alles gegeben bis zur letzten Runde. Im Rückblick war es großartig. Es war ein Rad-an-Rad-Kampf. Wenn du gegen einen zweimaligen Weltmeister fährst, der fair kämpft … auch wenn es heute ein wenig über dem Limit war», sagte der Brite, der sich während des Duells über Alonso beschwerte, die Verteidigung des Spaniers bei diesem Tempo als «gefährlich» bezeichnete.

Und was sagt Alonso selbst? «Lewis beschwert sich immer», so Alonso, der Fünfter und zum Fahrer des Tages gewählt wurde-

«Es war nicht wirklich sehr hart», so der Spanier: «Er hatte knapp 1,5 Sekunden Vorteil gegen mich und das schnellere Auto. Aber er hat das nicht ausnutzen können und hat auch ein paar kleine Fehler gemacht. Deswegen ist er lange hinter mir geblieben.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0