Dan Ticktum: Von Williams wegen Beleidigung gefeuert?

Der 22-jährige Engländer Dan Ticktum ist nicht länger Teil des Nachwuchsprogramms des Traditionsrennstalls Williams. Hat das mit einer Beleidigung für Williams-Fahrer Nicholas Latifi zu tun?

Der Engländer Dan Ticktum macht seinem Bad-Boy-Image wieder einmal alle Ehre: Der 22-jährige Brite hat sich in einem Livestream auf der Plattform Twitch abschätzig über den Williams-GP-Piloten Nicholas Latifi geäussert. Nicht unbedingt klug, wenn man Teil des Nachwuchsprogramms von Latifis Rennstall Williams ist. Was genau war passiert?

Ticktum gab nach einem Hinweis eines Twitch-Users über Latifi zu wissen: «Er hat für sein Cockpit bezahlt.» Überdies bezeichnete er den Kanadier als Kacke.

Immer wieder ist Dan Ticktum angeeckt. Schon in seinem dritten Jahr im Go-Kart wurde er dreifacher britischer Meister, bevor er auch auf internationaler Bühne glänzte – EM-Zweiter 2013, Gewinner der Margutti-Trophäe und damit Nachfolger späterer GP-Sieger wie Giancarlo Fisichella oder Robert Kubica. 2015 stieg der Londoner in die Formel 4 auf, in Silverstone hatte er leider einen Komplettaussetzer: Während einer Safety-Car-Phase überholte er zehn Autos und rammte absichtlich den Wagen von Ricky Collard. Dafür wurde er vom britischen Rennsportverband für zwei Jahre gesperrt.

Als Gegner von Mick Schumacher in der Formel 3 liess Ticktum Zweifel daran aufkeimen, wieso der Deutsche in der zweiten Saisonhälfte scheinbar aus dem Nichts Sieg um Sieg einfahren und zum Titel eilen konnte. Die Unterstellung lag in der Luft, das könne nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Natürlich konnte Ticktum dafür nie einen Beweis vorlegen, und alle technischen Überprüfungen des Autos von Mick ergaben stets, dass Schumachers Renner legal ist. Aus seiner Chance als Junior im Red Bull-Programm konnte er nichts machen – nach schwachen Darbietungen in Japan erhielt er keinen neuen Vertrag.

Ticktum fällt auch in der Formel 2 immer wieder damit auf, dass er sich über Gegner kritisch, bedrohlich bis abschätzig äussert, den heutigen AlphaTauri-Piloten Yuki Tsunoda betitelte er als dummen Kerl.

Ende 2019 nahm ihn Williams ins Nachwuchsprogramm auf, im März 2021 wurde ein entsprechendes Abkommen verlängert. Der gegenwärtige Vierte der Formel-2-Meisterschaft sass regelmässig im Rennsimulator des Traditionsrennstalls.



Dan Ticktum bestreitet, dass die Trennung etwas mit den Äusserungen über Nicholas Latifi zu tun hätten. Auf Instagram Stories stellt der Engländer richtig: «Ich und Williams haben uns vor dem jüngsten Vorfall um Latifi getrennt, nur damit die Leute das wissen. Der Grund liegt vielmehr darin, dass es für mich keine Chance gab, 2022 bei Williams Formel 1 zu fahren. Ich danke Williams für die Gelegenheit, und ich hoffe, wir arbeiten in Zukunft wieder zusammen.»



Nach der Trennung von Ticktum besteht der Nachwuchs von Williams aus dem Trio Jack Aitken, Roy Nissany und Jamie Chadwick.





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen**

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0

** WM-Stand noch unkorrigiert nach der Disqualifikation von Vettel. Aston Martin hat das Recht, gegen den Ausschluss in Berufung zu gehen