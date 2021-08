Kimi Räikkönen: Wann tritt Robin in seine Fußstapfen?

Die Zukunft von Kimi Räikkönen in der Formel 1 ist im Moment offen. Doch ein neuer Iceman steht ja bereits in den Startlöchern.

Der Vertrag von Kimi Räikkönen bei Alfa Romeo läuft nach der aktuellen Saison aus, der Finne lässt es offen, ob er ein weiteres Jahr Formel 1 dranhängen wird. Daneben lässt auch Alfa Romeo offen, ob Räikkönen an Bord bleiben wird, selbst wenn der Iceman weitermachen will.

Doch ein neuer Räikkönen steht ja schon in den Startlöchern. Ein bisschen zumindest. Sohn Robin fährt im Moment «inbrünstig Gokart und liebt alles, was einen Motor hat», sagte Räikkönen bei f1-insider.

«Er fährt manchmal einen ganzen Nachmittag seine Runden, manchmal auch weniger, weil er Lust auf was anderes hat. Das Gleiche gilt übrigens auch für meine jüngere Tochter, die auch langsam anfängt, sich für alles zu interessieren, was sich bewegt. Ich werde auf jeden Fall alles fördern, worauf sie Spaß haben. Egal, was es ist. Aber erzwingen werde ich gar nichts», sagte Räikkönen.

Zeigt Robin denn schon Talent? Kimi: «Danach habe ich noch gar nicht geschaut. Er ist sechs Jahre alt. Er muss es erst einmal genießen, was er macht. Das kann auch Fußball oder ein anderer Sport sein. Aber ich denke, bevor er zwölf Jahre alt ist, sollte man nicht über Talent nachdenken.»

