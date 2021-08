Max Verstappen zum Rückschlag: «Das ist ganz wichtig» 11.08.2021 - 08:50 Von Mathias Brunner

© Red Bull Content Pool Max Verstappen

Der Niederländer Max Verstappen ist als WM-Zweiter in die Sommerpause gegangen. Der 15-fache GP-Sieger von Red Bull Racing-Honda sagt, was in dieser Phase der WM ganz wichtig ist.