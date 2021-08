Ferrari-Boxenstopp: Schneller ist nicht schnell genug

Das Ziel von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto für die GP-Saison 2021 besteht darin, «sich in allen Belangen zu verbessern». Das ist in Sachen Boxenstopps gelungen, aber der Rückstand ist noch immer gross.

Mattia Binotto gab für die Ferrari-Mannschaft und die Grand-Prix-Saison 2021 ein einfaches Ziel aus: «Wir müssen in allen Belangen besser werden.» In Sachen Punkte und WM-Platzierung hat das funktioniert – die Italiener liegen derzeit auf dem dritten Rang in der Konstrukteurs-Meisterschaft; 2020 wurden sie blamable Sechste.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in Ungarn: «Zu den angestrebten Verbesserungen gehörten auch die Boxenstopps. Ich spreche von einem guten Stopp, wenn wir eine Zeit unter drei Sekunden erreichen. Das mag jetzt nicht aufregend klingen, aber mir sind konstant solide Stopps lieber als ultraschnelle Reifenwechsel, dann aber wieder ganz schlechte, mit Standzeiten von bis zu sechs Sekunden.»

Binotto hat errechnet: «84 Prozent unserer Stopps 2021 lagen unter den erwähnten drei Sekunden. In der Saison 2020 gelang uns das nur bei der Hälfte der Stopps. Also haben wir ohne jeden Zweifel Fortschritte erzielt.»

«Wenn wir uns alle Stopps ansehen, dann lagen wir vor einem Jahr nur auf dem achten Platz der zehn Teams. Heute arbeitet nur Red Bull Racing auf konstant höherem Niveau.»

Logistiker DHL vergibt seit 2015 eine Auszeichnung für die besten Stopps. Gewertet werden jeweils die zehn schnellsten Stopps pro Rennen, daraus wird eine Wertung errechnet. In Sachen Ferrari zeigen die Zahlen von DHL – schneller ist nicht schnell genug.



Die schnellsten Boxenstopps 2021

1,88 Sekunden: Red Bull Racing (Max Verstappen in Ungarn)

1,93 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in Bahrain)

1,96 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in Ungarn)

1,98 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in Aserbaidschan)

1,98 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in Portugal)

2,00 Sekunden: Red Bull Racing (Sergio Pérez in Bahrain)

2,02 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in Monaco)

2,04 Sekunden: Red Bull Racing (Pérez in Frankreich)

2,08 Sekunden: Aston Martin (Lance Stroll in Portugal)

2,09 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in der Steiermark)



Schnellster Stopp von Ferrari: 2,24 Sekunden (Leclerc in Spanien)

Top-Ten-Platzierungen von Ferrari: 10 (von 22 möglichen)

Beste Platzierung von Ferrari: 3. (Sainz in Portugal)

Top-Ten-Platzierungen von Red Bull Racing: (14)

Beste Platzeriung von Red Bull Racing: 1. (bei 8 von 11 GP)



Punktetabelle DHL-Trophäe 2021

1. Red Bull Racing 298 Punkte

2. Mercedes 140

3. Williams 134

4. Alfa Romeo 121

5. Aston Martin 121

6. Alpine 91

7. Ferrari 90

8. AlphaTauri 62

9. McLaren 54

10. Haas 0



DHL Fastest Pit Stop Award – alle Sieger

2015 Ferrari

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing



DHL Fastest Pit Stop Award 2020

1. Red Bull Racing 555 Punkte

2. Williams 264

3. Mercedes-Benz 253

4. Alfa Romeo 158

5. Renault 123

6. AlphaTauri 107

7. McLaren 101

8. Ferrari 79

9. Racing Point 74

10. Haas 3



Die 10 schnellsten Boxenstopps 2020

1,86 Sekunden: Red Bull Racing (Alex Albon in Portugal)

1,86 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in Russland)

1,89 Sekunden: Red Bull Racing (Albon in Russland)

1,90 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in Spanien)

1,90 Sekunden: Red Bull Racing (Albon in Sakhir)

1,92 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in der Eifel)

1,93 Sekunden: Red Bull Racing (Albon in der Emilia Romagna)

1,95 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in der Steiermark)

1,96 Sekunden: Red Bull Racing (Verstappen in Portugal)

2,00 Sekunden: Williams (George Russell in Russland)