Mark Webber: Zum 45. Geburtstag auf dem Großglockner!

Der langjährige Formel-1-Fahrer Mark Webber erfüllte sich zu seinem 45. Geburtstag einen ganz besonderen Wunsch – er kletterte mit Peter Habeler und Nimsdai Purja auf den 3798 Meter hohen Großglockner.

Mark Webber war schon immer einer jener Rennfahrer, die vor keiner Herausforderung zurückschrecken. Der 215-fache GP-Teilnehmer nahm an zahlreichen Extremsport-Veranstaltungen teil, teilweise trat er selber als Organisator auf. Der beliebte Australier, der am 27. August seinen 45. Geburtstag feierte, erfüllte sich nun einen lange gehebten Wunsch – er bezwang den Großglockner, Österreichs höchsten Berg mit einer Höhe von 3798 Metern.

Seine Partner bei dieser Expedition: der berühmte Tiroler Extrembergsteiger Peter Habeler, dem im Jahr 1978 an der Seite von Reinhold Messner die Erstbesteigung des Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff geglückt war, und der Nepalese Nimsdai Purja.

Das Projekt wurde mit der Kamera festgehalten und wird Teil eines Filmes für den österreichischen Privatsender ServusTV. Dort hat Habeler in der Reihe «Bergwelten» bereits des Öfteren aktiv mitgewirkt. Diesmal geht es um eine eigene Doku um den 79-jährigen Habeler, der alle vierzehn Achttausender weltweit bezwungen hat.

Die Tour verlief in zwei Etappen. Zunächst ging es für die Gruppe auf die Erzherzog Johann Hütte auf der Adlersruhe, von dort aus in Begleitung einiger Bergführer auf den Gipfel. Habeler sagt: «Es war bärig. Ich durfte als Bergführer für Mark Webber den höchsten Berg Österreichs besteigen. Mark ist ein feiner, angenehmer Mensch. Alle waren super happy.»

Mark Webber postete über seinen Ausflug: «Ein unvergessliches Erlebnis, mit Nimsdai und Peter diesen Berg zu bezwingen. Es ist wichtig, dass du dich immer mit den Besten umgibst, und ich kann gar nicht genug betonen, wie viel ich in den letzten Tagen an der Seite dieser Jungs gelernt habe. Das Motto war – ruhig, kalkuliert und mutig vorgehen. Danke an diese zwei tollen Kerle und an Red Bull.»





Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,601

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,496

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +7,479

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +10,177

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +11,579

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +12,608

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +15,484

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +16,166

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +20,590

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +22,414

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +24,163

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +27,109

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +28,329

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +29,507

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +31,993

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +36,054

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +38,205

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,108





WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0