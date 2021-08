Formel-1-Startfeld 2022: Noch einige Überraschungen

Von diesen fünf Fahrern werden vielleicht nur drei auch 2022 am Start stehen

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Mercedes-Benz den jungen George Russell für 2022 als neuen Stallgefährten von Lewis Hamilton bestätigen wird. Bei einigen Teams wird es Überraschungen geben.

Die Würfel sind gefallen: Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat bestätigt, dass nun entschieden sei, wer 2022 an der Seite von Lewis Hamilton fahren werde. Es wird der junge George Russell sein, Valtteri Bottas muss nach fünf Jahren Mercedes gehen, denn die Marke mit dem Stern muss an die Zukunft denken, und Wolff will Russell als Nachfolger von Hamilton positionieren.

Hier ein kurzes Update, wie das Formel-1-Startfeld 2022 mit der neuen Rennwagengeneration aussehen wird, gemäss WM-Stand vor dem Belgien-GP.

Mercedes

Lewis Hamilton hat bis Ende 2023 unterschrieben, George Russell wird für mindestens drei Jahre unter Vertrag stehen.

Red Bull Racing

Max Verstappen ist auf Jahre hinaus verpflichtet, der Mexikaner Sergio Pérez hat einen neuen Einjahresvertrag bis Ende 2022 erhalten.

Ferrari

Charles Leclerc ist bis Ende 2024 unter Vertrag, Sainz bis Ende 2022 mit Option seitens Ferrari, den Spanier auch 2023 einzusetzen.



McLaren

Im Mai hat Lando Norris einen neuen Mehrjahres-Vertrag unterzeichnet, die Vertragsdauer wird von McLaren nicht verraten. Daniel Ricciardos Abkommen läuft Ende 2023 aus.



Alpine

Esteban Ocon ist bis Ende 2024 verlängert, Fernando Alonso ist bis Ende 2022 bestätigt, hat aber angedeutet, noch jahrelang Formel 1 fahren zu wollen.



AlphaTauri

Offiziell ist noch nicht, aber Pierre Gasly und Yuki Tsunoda werden bleiben.



Aston Martin

Die Vertragsdauer von Lance Stroll wurde nie enthüllt, aber wenn der eigene Vater Teambesitzer ist, dann ist die Lage eines Rennfahrers recht gemütlich. Sebastian Vettel ist bis Ende 2022 unter Vertrag, mit Option auf Verlängerung 2023.



Williams

Der Kanadier Nicholas Latifi wird bleiben. Möglich, dass Valtteri Bottas von Mercedes zu Williams zurückkehrt. Williams-Teamchef Jost Capito hat nicht dementiert, mit Nico Hülkenberg zu sprechen. Daniil Kvyat ist eine Alternative.



Alfa Romeo

Alles wird davon abhängen, ob Kimi Räikkönen weitermacht oder nicht. Falls nein, ist Valtteri Bottas ein möglicher Nachfolger. Die Zeit von Antonio Giovinazzi läuft ab, denn Ferrari hat andere Nachwuchsfahrer, die Richtung Königsklasse drängen. Teamchef Fred Vasseur könnte bei Ferrari einen Nachlass bei Technik-Rechnungen erwirken, indem er Callum Ilott oder Robert Shwartzman ins Auto setzt. Eine Aussenseiterchance hat der erst 18 Jahre alte Théo Pourchaire.



Haas

Alles klar bei Haas: Mick Schumacher und Nikita Mazepin fahren auch 2022 für die US-Amerikaner.





