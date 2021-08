Niederlande-GP im Fernsehen: Erneut Regen in Sicht

Tut das gut: Nach dem verregneten Wochenende am Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien wird die Formel 1 in Zandvoort von freundlichem Wetter begrüsst. Aber Vorscht: Erneut ist Regen in Sicht!

Wenige Runden hinter dem Safety-Car auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, fragwürdige Vergabe von WM-Punkten nach einem Rennen, das keines war und das ganz sicher nicht das Prädikat Grosser Preis verdient. Der Formel-1-Tross war heilfroh, das miese Wetter von Belgien hinter sich lassen zu können und drei Stunden an die Nordsee reisen zu können – erster Grosser Preis der Niederlande seit 1985.

In Sachen Wetter sieht es so aus: In den kommenden Tagen ist es freundlich mit Temperaturen bis zu 20 Grad und der typisch steifen Brise an der Küste. Aber Vorsicht: Regen ist unterwegs und soll die Region ausgerechnet am Renntag, dem 5. September treffen! Noch können die niederländischen Meteorologen nicht genau sagen, wann exakt und wie heftig es regnen wird, aber verschiedene Wettermodelle besagen alle das Gleiche – am Sonntag wird es nass.

Wie sich das Wochenende auf der niederländischen Traditionsstrecke entwickelt, verfolgen Sie auf Ihren Lieblingskanälen online oder vor dem Fernseher – wir haben die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.

Niederlande-GP im Fernsehen

Freitag, 3. September

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Belgien-GP

07.30 Sky Sport F1 – Belgien-GP kompakt

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.55 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Sergio Pérez

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.25 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

13.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.25 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Emilia Romagna 2021

14.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

17.05 Sky Sport F1 – Most dramatic moments 2020

17.15 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Kimi Räikkönen

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

19.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 4. September

07.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.55 Sky Sport F1 – Inside Tracks – GP Aserbaidschan 2017

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

11.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00 Drittes Training

13.15 Sky Sport F1 – Anthony Davidson im Mercedes W12

13.30 Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.15 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Lewis Hamilton

18.50 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 5. September

08.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Radio Rewind: Emilia Romagna 2021

11.40 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Emilia Romagna 2021

12.55 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.30 ServusTV – Countdown zum Rennen

14.50 SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Belgien

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.10 ServusTV – das Rennen

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung