Niederlande-GP im Fernsehen: Sonderfall Zandvoort

Vor dem Grossen Preis der Niederland in Zandvoort: Pirelli-Rennchef Mario Isola sagt, mit welchen Reifenmischungen die 20 Fahrer ausrücken und was an der Nordsee besonders zu beachten ist.

Die Formel 1 kehrt nach Zandvoort zurück, nach einer Pause von 36 Jahren. Was kommt auf die Königsklasse in Sachen Reifen zu? Pirelli-Rennchef Mario Isola: «Zandvoort ist eine ganz neue Herausforderung. Die Niederländer, die Formel 1 und die Rennställe haben uns mit reichlich mit Daten versorgt, um zu bestimmen – wir bringen die drei härtesten Mischungen mit, also C1, C2 und C3.»

«Der Grund dafür liegt im anspruchsvollen Layout des Kurses, samt der um 18 Grad überhöhten Kurve zurück zu Start und Ziel. Einen besonderen Reifen für Zandvoort haben wir aber nicht gebaut, denn die verbesserten Reifenkonstruktionen, die wir 2021 eingeführt haben, sollten der Belastung standhalten.»

Zandvoort ist wie Suzuka und Silverstone ein Sonderfall im WM-Programm, die Rennpiste in den Dünen der Nordsee gehört zu jenen Strecken, in die durch die schnellen Bögen viel Energie in den Reifen gewalkt wird. Wie genau das kommende Wochenende auch in Sachen Pirelli ablaufen wird, verfolgen die Fans vor Ort (70.000 Fans pro Tag sind erlaubt), online oder vor dem Fernseher. Damit Sie fast nichts verpassen, haben wir die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.





Niederlande-GP im Fernsehen

